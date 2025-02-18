YouTube удалил подкаст о преступлениях из-за использования ИИ

Платформа YouTube удалила канал с тру-крайм подкастами, который создавались с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на материал издание 404 Media. Автор генерировал тексты с помощью ChatGPT и не предупреждал зрителей о вымышленности историй.

Автор канала True Crime Case Files до блокировки публиковал полностью вымышленные истории о преступлениях — сгенерированы были не только тексты, но и иллюстрации к ним. При этом некоторые из роликов набирали по несколько миллионов просмотров.

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Впервые о канале написала журналистка The Denver Post Элизабет Эрнандес — в августе прошлого года ее читатели рассказали об убийстве отцом своего пасынка после «тайной гомосексуальной связи» в городе Литтлтон, штат Колорадо, США. Эрнандес проверила открытые источники и обратилась за комментарием в полицию и суд — представители органов власти не подтвердили, что дело о таком убийстве когда-либо расследовалось.

Изучив контент канала, Эрнандес пришла к выводу, что на нем публикуется фейковый контент о преступлениях, а часть информации может использоваться для создания теории заговоров. При этом в роликах и описаниях к ним отсутствовала отметка об участии ИИ в создании контента.

После удаления канала его создатель рассказал, что раньше с помощью ИИ он создавал пародии на комедии и вставлял дисклеймер об использовании искусственного интеллекта, однако такие ролики редко набирали больше нескольких сотен просмотров. Тру-крайм контент же принес «значительную сумму денег».

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Также автор заявил, что он намеренно вставлял в ролики «странные» детали и имена, чтобы намекнуть на выдуманность истории. Он назвал свою работу «формой абсурдистского искусства» и обвинил своих зрителей в неспособности отличить реальную историю от фейковой. Дисклеймер об использовании ИИ он не вставлял, потому что «люди просто враждебно относятся к ИИ».