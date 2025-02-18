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Общество

Силовики задержали россиянина и угрожали ему ножом из-за ЛГБТ-чатов

18:16 18.02.2025

В прошлом году жителя Нижневартовска Августа Добровольского задержали сотрудники полиции. В отделе к нему применили физическое насилие, приставили нож к горлу и потребовали назвать имена всех ​​«геев и педофилов», с которыми он знаком. Об этом сообщает Кризисная группа CK SOS.

По ее данным, Добровольского задержали из-за ЛГБТ-чатов, которые он создавал в телеграме ради общения с единомышленниками. В них пользователи мессенджера обсуждали различные темы: от ЛГБТ-повестки до поп-культуры. Однако двое участников чата написали на Добровольского донос, после чего за ним пришла полиция прямо на экзамен в университете.

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«Один оперативник как-то узнал, что моя мать живет в Чечне. Он сказал: “Ребят, давайте позвоним в чеченскую общину. Пусть его забирают в Чечню, пусть его перевоспитают. Наши братья чеченцы там ему в порядок голову приведут, он будет нормальным мужиком. Давайте позвоним чеченцам, они все за нас сделают”», — рассказал Добровольский о нахождении в отделе полиции.

По его словам, оперативники угрожали сфабриковать на него уголовное дело о распространении порнографии и педофилии и не выпускали в туалет. Также полицейские переписали контакты из телефонной книги Добровольского и предложили ему поехать на войну в Украине после окончания университета.

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Кроме того, Добровольского заставили подписать ложные показания по делу об убийстве 2018 года в качестве свидетеля. Также ему предложили подселить его в СИЗО с целью получить необходимую оперативникам информацию. 

После того, как Добровольского отпустили из отдела, его стали возить на обыски в качестве понятого. В итоге он получил штраф в 100 тысяч рублей и предписание о «недопустимости действий экстремистской направленности», а силовики предупредили, что будут следить за действиями Добровольского.

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