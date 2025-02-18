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Политика

СМИ рассказали о стратегической ошибке Зеленского

12:47 18.02.2025

Президент Владимир Зеленский, возможно, допустил стратегическую ошибку, предложив американскому лидеру Дональду Трампу полезные ископаемые Украины без указания их точной цены. Так считают собеседники Financial Times среди украинских и европейских чиновников. 

«Это было написано, как приманка для Трампа. Но отсутствие подробностей означало, что Трамп, по сути, мог назвать свою цену. Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано… они потеряли контроль над ситуацией», — сказал изданию анонимный высокопоставленный европейский чиновник, который участвовал в переговорах с Киевом. 

В свою очередь, экс-премьер Швеции Карл Бильдт назвал условия сделки Вашингтона и Киева по редкоземельным металлам и другим ресурсам Украины «колониальными» и «вопиющей эксплуатацией». Полный текст проекта этого соглашения появился в сети 7 февраля, его подлинность, в частности, подтвердили издания Financial Times и  The Economist

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Документ охватывал «минеральные и нефтегазовые ресурсы, порты и другую инфраструктуру». Согласно соглашению, США полагались 50% текущих доходов Украины от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости «всех новых лицензий на добычу, выданных третьим лицам». 

Также в проекте говорилось, что Киев и Вашингтон создадут совместный инвестиционный фонд для гарантий того, что «враждебная сторона» конфликта не станет выгодополучателем. Предполагалось наделить фонд исключительным правом определять критерии отбора, сроки и условия для всех будущих проектов. 

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Кроме того, в случае подписания договора США получил бы преимущественное право при покупке экспортируемых ресурсов и почти полный контроль над большей частью сырьевого сектора экономики Украины. И еще один пункт касался юрисдикции будущих возможных споров. В документе было прописано, что соглашение будет регулироваться законодательством Нью-Йорка и все решения по сделке можно будет оспорить только в судах этого американского штата. 

В то же время это соглашение не давало Украине никаких гарантий безопасности. Источники «Европейской правды» сообщали, что США поставили Украине ультиматум — подписываете этот вариант или не подписываете ничего.

После того, как Зеленский отказался от этой сделки, США начали переговорный процесс с Россией в Саудовской Аравии, подчеркивают «Важные истории». 

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