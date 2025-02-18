Стало известно число противниц празднования 23 февраля на работе

Около четверти россиянок хотели бы отменить празднование Дня защитника Отечества на работе, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру».

«В подготовке праздника для мужчин участвует 73% сотрудниц, большая часть (87%) делает это добровольно, а остальные участвуют, потому что нельзя отказаться. При этом 26% сотрудниц хотели бы отменить корпоративное празднование 23 февраля», — рассказали в центре.

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Опрос также показал, что 81% российских компаний возлагает обязанность устраивать праздник на 23 февраля на всю женскую часть коллектива, и только в 15% компаний этим занимаются сотрудники HR-департаментов.

Подарки на 23 февраля, согласно исследованию, получат мужчины в 96% коллективов. При этом в 37% участвовавших в опросе компаний с каждой женщины собирают по 100-300 рублей, в 31% — 400-500 рублей, а в 29% — больше 500 рублей. Произвольную сумму сдают сотрудницы 3% опрошенных компаний.

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Большинство компаний — 76% — на 23 февраля устраивают фуршет. Игры, конкурсы и викторины проводят еще в 34%, в кафе и ресторан позовут сотрудников-мужчин 16% компаний. В то же время 8% опрошенных компаний заказывают артистов, музыкантов и аниматоров, а еще 16% — рассылают поздравления по электронной почте.

В 38% компаний еду и напитки на праздник оплачивает вся женская часть коллектива, в 35% — за праздник платит руководство, а в 28% случаев затраты на празднование делятся между женщинами и компанией.