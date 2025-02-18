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Общество

Стало известно число противниц празднования 23 февраля на работе

09:30 18.02.2025

Около четверти россиянок хотели бы отменить празднование Дня защитника Отечества на работе, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру».

«В подготовке праздника для мужчин участвует 73% сотрудниц, большая часть (87%) делает это добровольно, а остальные участвуют, потому что нельзя отказаться. При этом 26% сотрудниц хотели бы отменить корпоративное празднование 23 февраля», — рассказали в центре.

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Опрос также показал, что 81% российских компаний возлагает обязанность устраивать праздник на 23 февраля на всю женскую часть коллектива, и только в 15% компаний этим занимаются сотрудники HR-департаментов.

Подарки на 23 февраля, согласно исследованию, получат мужчины в 96% коллективов. При этом в 37% участвовавших в опросе компаний с каждой женщины собирают по 100-300 рублей, в 31% — 400-500 рублей, а в 29% — больше 500 рублей. Произвольную сумму сдают сотрудницы 3% опрошенных компаний. 

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Большинство компаний — 76% — на 23 февраля устраивают фуршет. Игры, конкурсы и викторины проводят еще в 34%, в кафе и ресторан позовут сотрудников-мужчин 16% компаний. В то же время 8% опрошенных компаний заказывают артистов, музыкантов и аниматоров, а еще 16% — рассылают поздравления по электронной почте. 

В 38% компаний еду и напитки на праздник оплачивает вся женская часть коллектива, в 35% — за праздник платит руководство, а в 28% случаев затраты на празднование делятся между женщинами и компанией. 

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