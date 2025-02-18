В России стали охотнее нанимать сотрудников старше 40 лет

Российские работодатели стали в два раза чаще предлагать вакансии соискателям старше 40 лет, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику, собранную за последний год сервисом hh.ru. Интерес к подобным сотрудникам растет на фоне кадрового голода и растущей конкурентной борьбы за квалифицированный персонал, рассказали газете представители российского бизнеса.

За прошлый год соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 28,4 миллиона приглашений, на 92% больше, чем за год до этого, привел «Коммерсантъ» данные hh.ru. Согласно данным сервиса, ищущие работу люди в возрасте 51–60 лет получили за год 8,5 миллиона приглашений — на 95% больше, чем в 2023-м. У соискателей от 61 года и старше число приглашений выросло на 106%, до 1,3 миллиона.

Молодые люди возрастом от 19 до 30 лет за тот же 2024 год получили 102,2 миллиона приглашений, но спрос на них вырос только на 68%. Рост числа приглашений для россиян старше 30 и младше 41 года составил 82%, до 61,2 миллионов, сообщили в hh.ru.

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Люди возраста 41–50 лет наиболее востребованы в таких областях занятости как «Высший и средний менеджмент», «Финансы, бухгалтерия», «Безопасность», «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья». На таких россиян пришлось от 33% до 23% всех приглашений в перечисленных категориях, пишет газета.

Россияне в возрасте 51–60 лет востребованнее всего в таких категориях занятости как «Безопасность», «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья», говорят данные hh.ru.

Руководитель направления клиентской эффективности hh.ru. Наталья Данина объяснила тенденцию расширением «воронки подбора» — когда работодатели приглашают на собеседования людей, к которым прежде не проявляли интереса или относились предвзято.

В корпорации «Северсталь» газете рассказали, что доля сотрудников старше 40 лет среди принятых на работу возросла за год с 27,8% до 30,4%. В группе компаний DатаРу журналистам сообщили, что за год в штате стало примерно на 20% больше сотрудников старше 40 лет.

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Это поколение «более адаптировано к сложностям и многозадачности», объяснили изданию в инженерной компании «Уралэнерготел». «Такие люди имеют хороший запас знаний и опыта и в то же время мобильны, открыты к новым знаниям, обучению, быстро осваивают технологии, адаптируются в коллективе», — объяснила HR-директор компании Елена Косолапова.

Однако возрастным сотрудникам приходится уделять больше времени на этапе найма, они сложнее привыкают к новым технологиям и рабочим процессам, заявили «Коммерсанту» в дирекции по управлению персоналом холдинга En+ Group.

За прошлый год работодатели направили соискателям около 210 миллионов приглашений на вакансии, на 74% больше, чем за позапрошлый год, сообщила газета со ссылкой на hh.ru. Количество вакансий увеличилось на 19%, а на одно резюме пришлось 5,6 приглашения — тогда как в 2023-м их было только 3,4, говорят данные сервиса.