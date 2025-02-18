Шкалу налогообложения в России предложили корректировать ежегодно

В России необходимо ввести механизм ежегодной индексации порогов дохода, на который действует повышенная (от 15% до 22%) ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С таким предложением выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет газета «Ведомости».

Издание напоминает, что в 2025 году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые ввели для россиян прогрессивную шкалу НДФЛ. Так, граждане с доходом до 2,4 миллиона рублей в год заплатят 13%, от 2,4 миллиона до пяти миллионов — 15%, от пяти миллионов до 20 миллионов рублей – 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – 20% и свыше 50 миллионов рублей – 22%. Граждане будут платить налог по более высокой ставке не со всей суммы дохода, а только с той части, которая превышает установленный порог.

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В РСПП предлагают применить к прогрессивной шкале налогообложения индекс-дефлятор. Это повысит пороги дохода, при которых применяется повышенная ставка налога, и позволит избежать роста налоговой нагрузки граждан в связи с ростом их доходов из-за инфляции.

Авторы инициативы пояснили, что, если годовая инфляция составила 9%, то пороги дохода для применения повышенной налоговой ставки изменятся следующим образом — 13% заплатят россияне с годовым доходом до 2,616 миллиона рублей, 15% — от 2,616 миллиона до 5,45 миллиона рублей, 18% — от 5,45 миллиона до 21,8 миллиона рублей, 20% — от 21,8 миллиона до 54,5 миллиона рублей и 22% — свыше 54,5 миллиона рублей.

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Эксперты, опрошенные «Ведомостями», назвали предложение РСПП «логичным». По словам партнера Б1 Марины Беляковой, на практике большинство «порогов» в налоговом законодательстве «живут долго и регулярно не индексируются».

В свою очередь, партнер налоговой практики ТеДо Карина Худенко убеждена, что, если инициатива РСПП не будет реализована, то в условиях относительно высокой инфляции и роста заработных плат под повышенное налогообложение «в перспективе года-двух» попадет значительная часть россиян. При этом эксперт отметила, что речь идет не только о так называемом среднем классе, но и о представителях профессий, которые «сложно причислить к высокооплачиваемым».