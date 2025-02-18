EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Шкалу налогообложения в России предложили корректировать ежегодно

11:24 18.02.2025

В России необходимо ввести механизм ежегодной индексации порогов дохода, на который действует повышенная (от 15% до 22%) ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С таким предложением выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет газета «Ведомости».

Издание напоминает, что в 2025 году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые ввели для россиян прогрессивную шкалу НДФЛ. Так, граждане с доходом до 2,4 миллиона рублей в год заплатят 13%, от 2,4 миллиона до пяти миллионов — 15%, от пяти миллионов до 20 миллионов рублей – 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – 20% и свыше 50 миллионов рублей – 22%. Граждане будут платить налог по более высокой ставке не со всей суммы дохода, а только с той части, которая превышает установленный порог. 

Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Многие не поняли мой выбор, но я наконец нашла свое дело
Общество12 минут чтения

В РСПП предлагают применить к прогрессивной шкале налогообложения индекс-дефлятор. Это повысит пороги дохода, при которых применяется повышенная ставка налога, и позволит избежать роста налоговой нагрузки граждан в связи с ростом их доходов из-за инфляции.

Авторы инициативы пояснили, что, если годовая инфляция составила 9%, то пороги дохода для применения повышенной налоговой ставки изменятся следующим образом —  13% заплатят россияне с годовым доходом до 2,616 миллиона рублей, 15% — от 2,616 миллиона до 5,45 миллиона рублей, 18% — от 5,45 миллиона до 21,8 миллиона рублей, 20% — от 21,8 миллиона до 54,5 миллиона рублей и 22% — свыше 54,5 миллиона рублей.

Почему партия войны боится переговоров
Почему партия войны боится переговоров
И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства
Политика5 минут чтения

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», назвали предложение РСПП «логичным». По словам партнера Б1 Марины Беляковой, на практике большинство «порогов» в налоговом законодательстве «живут долго и регулярно не индексируются».

В свою очередь, партнер налоговой практики ТеДо Карина Худенко убеждена, что, если инициатива РСПП не будет реализована, то в условиях относительно высокой инфляции и роста заработных плат под повышенное налогообложение «в перспективе года-двух» попадет значительная часть россиян. При этом эксперт отметила, что речь идет не только о так называемом среднем классе, но и о представителях профессий, которые «сложно причислить к высокооплачиваемым».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования