Россияне чаще начали брать животных с улицы

За последние два года значительно выросло число россиян, которые предпочли взять животное с улицы или из приюта, нежели купить питомца у профессиональных заводчиков. Об этом, как пишет РИА «Новости», говорят результаты опроса, проведенного специалистами компании «Четыре лапы».

Так, в 2022 году количество опрошенных владельцев домашних животных, которые взяли их и с улицы, составляло лишь 20%. При этом по результатам опроса, проведенного в 2024 году, их оказалось уже 32%.

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В компании отметили, что одновременно заметно снизилось число владельцев домашних питомцев, которые приобрели их у профессиональных заводчиков. Так, в 2022 году их было больше половины от числа опрошенных, а в 2024 году их доля сократилась до 39%.

Также выросло число россиян, взявших своих домашних питомцев из приютов. В 2022 году среди опрошенных их оказалось 7,5%, а в 2024 году уже вдвое больше — 15%.

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«Рост числа семей, принимающих животных с улицы или из приюта, отражает изменения в ценностях общества. Россияне все чаще выбирают путь заботы и помощи: питомец, попадая в дом, становится другом и членом семьи», — прокомментировала результаты исследования директор по маркетингу компании «Четыре лапы» Анна Симановская.

Она добавила, что, по результатам опроса, увеличилось и число россиян, которые помогают приютам для животных. Так, об активной поддержке таких заведений в 2024 году заявили 72% опрошенных, тогда как двумя годами раньше их доля была в полтора раза меньше.