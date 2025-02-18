СМИ: США и Россия обсудили трехступенчатый план по Украине

Представители России и США завершили встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после четырех часов переговоров. Журналисты Fox News со ссылкой на источники среди дипломатов сообщают, что делегации обсудили план урегулирования российского-украинского конфликта.

Корреспондент Fox News Джеки Генрих в своем личном аккаунте в социальной сети X утверждает, что Россия и США разрабатывают совместный план завершения боевых действий, он будет включать в себя три этапа. На первом произойдет прекращение огня, на втором — проведение выборов в Украине. Окончательное мирное соглашение будет подписано только после избрания президента Украины.

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Генрих со ссылкой на иностранных дипломатов пишет, что президент США согласен признать правительство возможного пророссийского президента Украины, если это поможет заключить мирное соглашение. Владимира Зеленского, по информации Генрих, Трамп считает недостаточно «гибким».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что «не видел информации» об этом плане. ТАСС со ссылкой на слова Лаврова также сообщает, что глава МИД России задал прямой вопрос о наличии такого плана представителям делегации США — они заявили, что «это фейк».

Официально обе стороны отметили, что не достигли каких-либо принципиальных договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что «отдельные команды» переговорщиков начнут консультации «в свое время». Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс считает, что целью этих команд будет установление «долгосрочного, устойчивого и приемлемого для всех сторон» мира.

Также Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщает, что «одной встречи» недостаточно для «установления прочного мира». Госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что во время переговоров стороны договорились восстановить штатную численность дипломатических стран.

Ушаков также заявил, что переговоры прошли «неплохо», передает РБК. По его словам, на данный момент нельзя говорить о сближении позиций двух стран, но в результате «серьезного» разговора Россия и США договорились «учитывать интересы друг друга». Ушаков также опроверг информацию о личной встрече Трампа и Путина уже на следующей неделе — по его словам, о конкретной дате «еще трудно говорить».

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Агентство Reuters со ссылкой на слова одного из членов российской делегации Кирилла Дмитриева сообщает, что говорить «о компромиссах» рано — стороны только «начали прислушиваться друг к другу». Дмитриев также заявил о том, что передал американской стороне предложения по развитию совместных инвестиционных проектов, в том числе в Арктике. Он надеется, что прогресс по этим проектам будет заметен уже через два-три месяца.

Обновлено. Добавлено заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отсутствии у российской стороны информации о трехступенчатом плане урегулирования.