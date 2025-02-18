Россия требует от НАТО отозвать все гарантии вступления в альянс для Украины

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться отзыва всех гарантий вступления Украины в НАТО. По ее словам, присоединение Украины к альянсу угрожает безопасности и России, и Европы.

Захарова отметила, что членство Украины в НАТО для России «неприемлемо», потому что это создаст «угрозы безопасности» для страны. Также она заявила, что присоединение Украины к НАТО может привести к «катастрофическим последствиям для всей Европы».

Российские власти при этом считают недостаточным отказ Украине в немедленном присоединении к альянсу — позиция МИД заключается в том, что руководство НАТО должно отозвать и остальные гарантии, ранее предоставленные Украине. В качестве примера Захарова упомянула «бухарестские обещания» 2008 года.

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Как сообщает The Bell, речь идет о декларации НАТО от апреля 2008 года, которую страны альянса приняли на саммите в Бухаресте. В одном из ее пунктов указано, что «Украина и Грузия станут членами НАТО». При этом в тексте декларации отсутствуют конкретные условия для вступления двух стран в альянс и сроки, в которые это может произойти.

12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не считают «членство Украины в НАТО реалистичным исходом дипломатического урегулирования» и усомнился в перспективе возвращения страны к границам 2014 года. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что считает членство страны в НАТО самой надежной гарантией безопасности.

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Гарантия невступления Украины в НАТО — одно из ключевых требований России для завершения войны. Еще в начале вторжения на переговорах об условиях прекращения огня российская делегация включила пункт о запрете на членство в альянсе в проект «стамбульских соглашений». Владимир Путин также регулярно заявляет о том, что считает нейтральный статус Украины условием начала урегулирования конфликта.