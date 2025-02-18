Работодатели игнорируют негативные отзывы о себе

Компании часто не обращают внимания на негативные отзывы об условиях работы и найма на онлайн-платформах, сообщает Der Spiegel со ссылкой на исследование консалтинговой компании Employer Telling. Работодатели также указывают в преимуществах трудоустройства вещи, прямо противоположные реальным практикам во время работы.

Специалисты Employer Telling проанализировали почти три с половиной миллиона отзывов на условия работы в компаниях, которые оставили пользователи немецкой платформы Kununu за май 2024 года. Представители работодателей отвечают в среднем на два отзыва из десяти. Авторы исследования отметили, что, как правило, это особенно положительные отзывы — ответ заключается в благодарности за оставленный комментарий.

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90% компаний вообще не отвечают на отзывы о себе — авторы исследования считают, что это доказывает неумение представителей бизнеса критически относиться к обратной связи. Как отмечает Der Spiegel, портал Kununu выдается первым в поисковой выдаче при добавлении слова «работодатель» к названию компании — потенциальные работники обращаются к этим данным при оценке условий работы.

Коллектив исследователей из Австрии утверждает, что примерно половина соискателей обращает внимание на то, как их потенциальный работодатель реагирует на критику в свой адрес. Люди негативно оценивают и стандартные ответы на отзыв, когда компании советуют для решения проблемы обратиться к своему непосредственному начальнику.

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Der Spiegel отмечает также, что реальности часто не соответствует и описание преимуществ работы в компании ее оценкам по соответствующим критериям. Например, отмечающая «открытость общения» компания Brenntag имеет пользовательскую оценку в 2,7 из 5 по этому показателю.

Чаще всего отвечают представители гостиничного бизнеса, налоговые консультанты и торговые компании, реже всего — научно-исследовательские институты, спортивные и косметические компании. Крупные компании отвечают крайне редко — средний процент ответа составляет всего 23%, а текст зачастую является стандартизированным и не учитывает контекст отзыва.