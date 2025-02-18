В России подорожали прием у врача узкого профиля и стоматолога

Первичная консультация врача-специалиста и первичный осмотр стоматолога подорожали в 2024 году сильнее других платных услуг, которые оказывают государственные и частные клиники. Об этом сказано в исследовании Национального рейтингового агентства, с результатами которого ознакомились «Ведомости».

Стоимость первого приема у гинеколога, хирурга и других узких специалистов выросла в 2024 году примерно на 17 процентов — с 1111 до 1298 рублей. Консультация у стоматолога без лечения также подорожала на 17 процентов и в среднем по России теперь стоит 516 рублей. Исследование НРИ основано на данных Росстата.

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Среди услуг с наибольшим ростом цены также оказались лечебный массаж, стоимость которого поднялась на 13 процентов, до 563 рублей; и гастроскопия — на 11 процентов, до 2432 рублей. Лечение зуба выросло в цене на 10 процентов: лечение кариеса теперь стоит в среднем 3347 рублей, а удаление зуба с анестезией — 1998 рублей. Эксперты отмечают, что общий уровень инфляции в прошлом году оказался ниже и составил 9,52 процента.

Всего на три процента стали дороже МРТ и КТ — теперь эта услуга стоит 3727 рублей. Авторы исследования объяснили такой результат уменьшением числа пациентов с коронавирусом и широким уровнем проникновения этого типа диагностики.

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Рост цен эксперты связали с увеличением затрат на зарплаты медиков и материалы, ростом логистических издержек и ускорением инфляции. Генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк добавил, что стоимость услуг растет из-за дефицита узкоспециализированных врачей в поликлиниках и ФАПах, а также системы в государственных клиниках, при которой записаться к узкопрофильному врачу можно только посте посещения терапевта.