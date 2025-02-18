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Общество

Российские власти начали закупать больше поддельного сливочного масла

19:02 18.02.2025

Национальный союз производителей молочной продукции Союзмолоко отметил рост поддельных сыров и сливочного масла в госзакупках. Об этом заявил глава организации Артем Белов, выступая на круглом столе комитета Госдумы по аграрным вопросам, сообщает «Интерфакс».

Председателя Союзмолока призвал использовать при госзакупках систему «Меркурий», которая позволяет отслеживать продукцию животного происхождения с использованием искусственного интеллекта.

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«Интеграция нужна для того, чтобы поставкам, которые осуществляются в госучреждения по госконтрактам, обеспечить прослеживаемость по ветеринарным документам. Чтобы мы понимали, что продукция, которая пришла, например, в детский сад или школу, имеет ветеринарный сертификат и он подтверждает, что поставщик купил молоко, из которого произвел эту продукцию», — объяснил Белов. В этой речи чиновник не уточнил, были ли случаи, когда госучреждения закупали поддельное сливочное масло для детей.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что на российском молочном рынке в 2024 году чаще всего подделывали сливочное масло. На Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока на выставке «Продэкспо 2025» он рассказал, что некоторые производители заменяют животные жиры в составе масла на растительные.

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Для борьбы с фальсифицированной продукцией Россельхознадзор просит ФНС начислять производителям 20-процентный налог за использование растительных жиров вместо 10-процентного, который предусмотрен при использовании животных жиров.

По данным Росстата, за 2024 год стоимость килограмма сливочного масла выросла на 36 процентов и составила 1200 рублей. Общий уровень инфляции при этом составил 9,52 процента. На фоне резкого роста цены в России участились кражи сливочного масла.

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