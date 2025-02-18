Россия отправила на войну с Украиной рекордное количество должников по кредитам

В 2024 году Россия отправила на фронт рекордное количество должников по кредитам, пишет «Медиазона» со ссылкой на данные Центрального банка России. Сообщается, что в том году количество россиян, которые оформили кредитные каникулы и отправились воевать, превысило показатели 2023 года и первых месяцев мобилизации в 2022 году.

Согласно данным Центробанка, за 2024 год в России было оформлено более 198 тысяч новых кредитных каникул по программе для фронтовиков. Эта цифра почти в два раза превышает показатели 2023 года — тогда российские банки оформили 110,5 тысячи кредитных каникул.

Программа отсрочек начала действовать в октябре 2022 года на волне начала массовой мобилизации. Тогда льготами воспользовались не только те, кого мобилизовали, но и те, кто к тому времени уже был в армии, подчеркнул редактор Дмитрий Трещанин. За первый месяц после объявления мобилизации российские банки оформили 101,5 тысячи льгот, а всего за три месяца до конца года — 167,6 тысячи.

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Последний квартал 2024 года тоже стал рекордным, пишет издание. Тогда банки оформили 65 тысяч новых кредитных каникул для фронтовиков, что в два раза больше, чем первом квартале этого же года — 33,2 тысячи.

Журналисты выяснили, что с начала мобилизации фронтовики и члены их семей оформили 476,3 тысячи кредитных каникул на общую сумму 188,6 миллиарда рублей. Отмечается, что льготу нельзя оформить на кредит, который был получен после отправки на фронт. Таким образом, как пишет издание, число полученных кредитных каникул позволяет оценить приток новобранцев в российские войска.

Центробанк регулярно обновляет статистику отсрочек по выплате кредитов, которые коммерческие банки обязаны оформлять уходящим воевать. В статистике речь идет о кредитных каникулах, оформляемых в основном новым контрактникам и мобилизованным.