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Общество

Зумеров назвали самым трудолюбивым поколением

20:16 17.02.2025

Согласно анализу Нюрнбергского института исследований в области занятости, современная молодежь оказалась более трудолюбивой, чем когда-либо. Так, уровень занятости людей в возрасте от 20 до 24 лет с 2015 года вырос более чем на шесть процентных пунктов. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что сейчас в Германии работают около 76% представителей поколения Z. Рост числа трудоустроенных среди зумеров оказался выше среднего значения этого показателя в других возрастных категориях. К примеру, рост количества работающих людей в возрасте от 25 до 64 лет увеличился лишь на три процентных пункта за тот же промежуток времени.

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Кроме того, в исследовании отмечается, что в период с 1995 по 2015 год уровень занятости людей в возрасте 20–24 лет и вовсе падал. Средний показатель в период с 2012 по 2014 год, когда к этой возрастной группе относились только представители последнего поколения миллениалов, составлял 70,2%

Как отмечает Spiegel, исследование опровергает миф о «ленивом поколении Z». «Этот вывод противоречит расхожему мнению о нежелании поколения Z работать», — пишут авторы. До этого они также опубликовали исследование, в котором утверждается, что современная молодежь меняет работу не чаще, чем раньше. Кроме того, динамика желаемой продолжительности рабочего времени среди молодежи не отличается от той, которую демонстрируют люди старших поколений.

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При этом исследователи попытались объяснить выявленные ими тенденции. По их мнению, рост числа трудоустроенных зумеров связан в том числе с тем, что нынешние студенты предпочитают устраиваться на работу на неполный рабочий день. Так, в период с 2015 по 2023 год уровень занятости среди студентов в возрасте от 20 до 24 лет вырос на целых 19 процентных пунктов, до 56%.

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