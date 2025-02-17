Зумеров назвали самым трудолюбивым поколением

Согласно анализу Нюрнбергского института исследований в области занятости, современная молодежь оказалась более трудолюбивой, чем когда-либо. Так, уровень занятости людей в возрасте от 20 до 24 лет с 2015 года вырос более чем на шесть процентных пунктов. Об этом сообщает Spiegel.
Отмечается, что сейчас в Германии работают около 76% представителей поколения Z. Рост числа трудоустроенных среди зумеров оказался выше среднего значения этого показателя в других возрастных категориях. К примеру, рост количества работающих людей в возрасте от 25 до 64 лет увеличился лишь на три процентных пункта за тот же промежуток времени.
Кроме того, в исследовании отмечается, что в период с 1995 по 2015 год уровень занятости людей в возрасте 20–24 лет и вовсе падал. Средний показатель в период с 2012 по 2014 год, когда к этой возрастной группе относились только представители последнего поколения миллениалов, составлял 70,2%
Как отмечает Spiegel, исследование опровергает миф о «ленивом поколении Z». «Этот вывод противоречит расхожему мнению о нежелании поколения Z работать», — пишут авторы. До этого они также опубликовали исследование, в котором утверждается, что современная молодежь меняет работу не чаще, чем раньше. Кроме того, динамика желаемой продолжительности рабочего времени среди молодежи не отличается от той, которую демонстрируют люди старших поколений.
При этом исследователи попытались объяснить выявленные ими тенденции. По их мнению, рост числа трудоустроенных зумеров связан в том числе с тем, что нынешние студенты предпочитают устраиваться на работу на неполный рабочий день. Так, в период с 2015 по 2023 год уровень занятости среди студентов в возрасте от 20 до 24 лет вырос на целых 19 процентных пунктов, до 56%.