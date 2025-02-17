СМИ: зумеры не хотят занимать руководящие посты

Представители поколения Z не хотят становиться менеджерами среднего звена в корпорациях, сообщает Financial Times со ссылкой на данные опроса двух тысяч «белых воротничков». Люди до 27 лет хотят концентрироваться на развитии своих умений и балансе между работой и жизнью, а не проводить большую часть дня в управлении коллективом.

Как отмечает Financial Times, у молодых людей изменилось само понимание карьерного успеха. Раньше работники связывали его с продвижением вверх по управленческой структуре и стремились занимать позиции, предполагающие все больше ответственности. Сегодня молодые специалисты «не готовы жертвовать ради организации» своей свободой выбора индивидуального графика работы.

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Это не значит, что зумеры не хотят работать или боятся ответственности — молодые люди воспринимают позиции менеджеров среднего звена управления как работу с высоким уровнем стресса при невысокой зарплате. Они предпочитают концентрироваться на индивидуальном карьерном росте — брать больше задач и ответственности, но избегать при этом управленческих функций.

Опрошенные Financial Times эксперты отмечают, что неблагоприятный экономический климат может заставить часть зумеров вернуться к традиционным моделям корпоративного роста, однако общий тренд уже меняется. Молодые люди видят, как их родители выгорают на работе, не получая при этом достаточной социальной защиты и уважения от работодателей.

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Часть более опытных коллег считает такое поведение зумеров признаком лени, однако авторы отмечают, что в современном мире корпорации — не единственный карьерный трек. Молодые люди выбирают фриланс или структуры с горизонтальным управлением — в них они видят больше автономии и личного счастья для себя и меньше необходимости тратить время на «тушение пожаров» на работе.

The Financial Times отмечает, что эта тенденция, возможно, заставит корпорации переосмыслить свои структуры управления — менеджер среднего звена часто воспринимается негативно, его образ ближе к бюрократу, чем к управленцу-профессионалу. Это приводит к тому, что молодые люди не воспринимают таких людей в качестве ролевой модели для себя. А многие менеджеры и вовсе не готовы к обучению и обычной работе с персоналом — поэтому для мотивации подчиненных придется начать с переобучения их начальства.