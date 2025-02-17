СМИ: зумеры не хотят занимать руководящие посты

Представители поколения Z не хотят становиться менеджерами среднего звена в корпорациях, сообщает Financial Times со ссылкой на данные опроса двух тысяч «белых воротничков». Люди до 27 лет хотят концентрироваться на развитии своих умений и балансе между работой и жизнью, а не проводить большую часть дня в управлении коллективом.
Как отмечает Financial Times, у молодых людей изменилось само понимание карьерного успеха. Раньше работники связывали его с продвижением вверх по управленческой структуре и стремились занимать позиции, предполагающие все больше ответственности. Сегодня молодые специалисты «не готовы жертвовать ради организации» своей свободой выбора индивидуального графика работы.
Это не значит, что зумеры не хотят работать или боятся ответственности — молодые люди воспринимают позиции менеджеров среднего звена управления как работу с высоким уровнем стресса при невысокой зарплате. Они предпочитают концентрироваться на индивидуальном карьерном росте — брать больше задач и ответственности, но избегать при этом управленческих функций.
Опрошенные Financial Times эксперты отмечают, что неблагоприятный экономический климат может заставить часть зумеров вернуться к традиционным моделям корпоративного роста, однако общий тренд уже меняется. Молодые люди видят, как их родители выгорают на работе, не получая при этом достаточной социальной защиты и уважения от работодателей.
Часть более опытных коллег считает такое поведение зумеров признаком лени, однако авторы отмечают, что в современном мире корпорации — не единственный карьерный трек. Молодые люди выбирают фриланс или структуры с горизонтальным управлением — в них они видят больше автономии и личного счастья для себя и меньше необходимости тратить время на «тушение пожаров» на работе.
The Financial Times отмечает, что эта тенденция, возможно, заставит корпорации переосмыслить свои структуры управления — менеджер среднего звена часто воспринимается негативно, его образ ближе к бюрократу, чем к управленцу-профессионалу. Это приводит к тому, что молодые люди не воспринимают таких людей в качестве ролевой модели для себя. А многие менеджеры и вовсе не готовы к обучению и обычной работе с персоналом — поэтому для мотивации подчиненных придется начать с переобучения их начальства.