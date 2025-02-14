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Политика

СМИ назвали возможный состав переговорной группы России по миру с Украиной

15:58 14.02.2025

Владимир Путин определил состав команды, которая будет вести переговоры по заключению мира с Украиной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. В нее войдут высокопоставленный силовик, ветеран-международник и друг дочери Путина.

Российские власти начали серьезную подготовку к переговорам по заключению мирного договора с Украиной. По мнению Путина, одним из важнейших критериев подбора состава команды является опытность — российская сторона настроена на серьезное противодействие со стороны США.

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Bloomberg утверждает, что Путин видит в составе группы переговорщиков Сергея Нарышкина, главу Службы внешней разведки (СВР) России. Нарышкин уже заявил журналистам, что получил от Путина указание возобновить контакты со спецслужбами США. Глава СВР давно работает с Путиным — до поста руководителя российской разведки он был также руководителем администрации президента и председателем Государственной Думы.

В состав команды войдет также Юрий Ушаков, дипломат с полувековым опытом в мировой политике. Bloomberg называет Ушакова «главным советником по внешней политике в Кремле» и отмечает, что он 10 лет проработал послом России в США. Опрошенный журналистами эксперт отмечает, что Ушаков «хорошо знает американский истеблишмент».

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Третьим из вероятных членов команды Bloomberg считает Кирилла Дмитриева, директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). The Insider называет его другом дочери Путина Катерины Тихоновой, а Bloomberg отмечает факт его работы в McKinsey и Goldman Sach. Агентство также отмечает его связи в странах Ближнего Востока, в которых, возможно, пройдет встреча Путина и Трампа.

Агентство Reuters ранее сообщало, что Дмитриев уже участвовал в переговорах с США по обмену заключенными, Нарышкин и Ушаков входили в состав переговорной команды, которая обсуждала прекращения огня с Украиной в 2022 году.

Пресс-службы Кремля и РФПИ отказали Bloomberg в комментарии.

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