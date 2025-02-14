СМИ назвали возможный состав переговорной группы России по миру с Украиной

Владимир Путин определил состав команды, которая будет вести переговоры по заключению мира с Украиной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. В нее войдут высокопоставленный силовик, ветеран-международник и друг дочери Путина.
Российские власти начали серьезную подготовку к переговорам по заключению мирного договора с Украиной. По мнению Путина, одним из важнейших критериев подбора состава команды является опытность — российская сторона настроена на серьезное противодействие со стороны США.
Bloomberg утверждает, что Путин видит в составе группы переговорщиков Сергея Нарышкина, главу Службы внешней разведки (СВР) России. Нарышкин уже заявил журналистам, что получил от Путина указание возобновить контакты со спецслужбами США. Глава СВР давно работает с Путиным — до поста руководителя российской разведки он был также руководителем администрации президента и председателем Государственной Думы.
В состав команды войдет также Юрий Ушаков, дипломат с полувековым опытом в мировой политике. Bloomberg называет Ушакова «главным советником по внешней политике в Кремле» и отмечает, что он 10 лет проработал послом России в США. Опрошенный журналистами эксперт отмечает, что Ушаков «хорошо знает американский истеблишмент».
Третьим из вероятных членов команды Bloomberg считает Кирилла Дмитриева, директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). The Insider называет его другом дочери Путина Катерины Тихоновой, а Bloomberg отмечает факт его работы в McKinsey и Goldman Sach. Агентство также отмечает его связи в странах Ближнего Востока, в которых, возможно, пройдет встреча Путина и Трампа.
Агентство Reuters ранее сообщало, что Дмитриев уже участвовал в переговорах с США по обмену заключенными, Нарышкин и Ушаков входили в состав переговорной команды, которая обсуждала прекращения огня с Украиной в 2022 году.
Пресс-службы Кремля и РФПИ отказали Bloomberg в комментарии.