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Общество

Ученые обнаружили останки нового вида хищников

16:27 17.02.2025

Палеонтологи из США и Египта обнаружили череп ранее не известного вида гиенодонов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования, опубликованного в научном издании Journal of Vertebrate Paleontology. Ученые считают, что это открытие поможет подтвердить теорию об африканском происхождении таких хищников.

Коллектив палеонтологов обнаружил череп гиенодона в пустыне у Фаюмской впадины почти в 100 километрах от Каира, столицы Египта — раньше это место было пышным лесом. Данный вид хищника ранее был не известен научному сообществу. Ученые назвали его Бастетодон — в честь египетской богини плодородия и безопасности Бастет. Она также считалась покровительницей кошек и изображалась с головой этого животного.

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Найденный череп принадлежит большому животному, его размеры можно сравнить с современным леопардом или гиеной. Размеры самых крупных представителей этого вида могли достигать длины в три метра и массы в половину тонны. Ученые обнаружили череп Бастетодона в слоях пород, соответствующих концу эоцена-началу олигоцена — животное жило примерно 30 миллионов лет назад.

Гиенодоны — вид древних хищников, которые появились до современных кошек, собак и гиен. Они охотились на приматов, ранних гиппопотамов и слонов и были доминирующим видом Африки, Евразии и Северной Америки за счет размеров и «самозатачивающихся» зубов.

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Ученые спорят о регионе происхождения хищников — открытие, по мнению нашедшего череп коллектива, поможет подтвердить, что гиенодоны появились в Африке, а не в Европе. В ходе исследования американские и египетские ученые выдвинули предположение об обоснованности выделения двух африканских птеродонов в один отдельный. Ученые назвали его Сехметопсом, в честь египетской богини войны Сехмет.

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