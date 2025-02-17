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Общество

Врачи спасли перенесшего 25 остановок сердца за день пожилого пациента

19:06 17.02.2025

Московские врачи смогли спасти жизнь пациента, сердце которого останавливалось 25 раз в сутки из-за аритмии, сообщает РБК со ссылкой на слова вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Операция по восстановлению органа длилась семь часов, пациента уже выписали из больницы.

62-летний мужчина перенес инфаркт еще в апреле прошлого года, с этого времени у него было множество осложнений, которые могли стать причиной внезапной остановки сердца и смерти. Врачи вживили пациенту подкожный дефибриллятор, который способен электрическим зарядом снова запустить сердце в случае остановки.

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Как сообщает пресс-служба ГКБ имени В.М.Буянова, к концу декабря у мужчины резко ухудшилось самочувствие — в один из дней его сердце остановилось и заново было запущено дефибриллятором 25 раз. После госпитализации врачи не смогли пересадить сердце — в дефибрилляторе почти сел заряд. По их оценке, пациент мог не дожить до операции.

Альтернативный способ вмешательства, операцию по восстановлению работу поврежденных участков сердца, также не получилось провести стандартным способом. Врачебная бригада «впервые в своей практике» применила для такого вмешательства аппарат ЭКМО, это позволило специалистам найти пораженные участки с минимальными рисками для жизни пациента.

Операция длилась 7 часов — с помощью радиочастотной энергии врачи смогли восстановить поврежденные участки сердца и возобновить нормальный ритм сердцебиения. Больница утверждает, что мужчина находится дома, и его жизни «больше ничего не угрожает».

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Вице-мэр Ракова заявила ТАСС, что московские врачи за последние десять лет увеличили эффективность спасения пациентов с инфарктом миокарда в два раза. По ее словам, пациенты начинают получать экстренную хирургическую помощь через 40 минут после вызова бригады скорой помощи.

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