Россияне могут получить право на неограниченную оборону жилища

Госдума рассмотрит законопроект, делающий оборону собственного жилища законной вне зависимости от уровня угрозы, выбранных методов и результатов. Об этом телеканалу RTVI рассказал глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, выступивший соавтором документа. По его словам, законопроект внесут на рассмотрение нижней палаты парламента 17 февраля.

«Защищать свой дом или квартиру можно любым способом, любым оружием — холодным, гладкоствольным, травматическим, хоть детской игрушкой, хоть сковородкой, и все это можно уже и сегодня применять. Другое дело, что сегодня из-за расплывчатой формулировки предела самообороны это приведет к тому, что вы сами окажетесь на скамье подсудимых», — сказал депутат.

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Он пояснил, что цель законопроекта — это позволить россиянам в случае любого незаконного вторжения в их дом защищать себя и своих близких любым доступным способом, «не опасаясь уголовного наказания», вне зависимости от того, насколько выбранный способ обороны «соответствовал характеру и опасности посягательства».

«Эта инициатива важная, в том числе с учетом криминогенной ситуации, с учетом того, что творят мигранты, и с учетом того, что в принципе очень высокий уровень напряженности, тревожности и неспокойствия в обществе», — подчеркнул Нилов.

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Отвечая на вопрос о том, не вызовет ли новый закон всплеск насилия в ходе конфликтов соседей, депутат отметил, что, если «будут жертвы, трупы» или другие серьезные последствия, то выяснением того, кто прав, а кто виноват, в любом случае займется суд.

«Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев», — подчеркнул Нилов. Он также добавил, что принцип «Мой дом — моя крепость» должен быть закреплен законодательно.