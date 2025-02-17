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Общество

Российские работодатели предпочли поиску нового сотрудника сохранение старого

18:21 17.02.2025

На российском рынке труда новая тенденция — работодатели пытаются сохранить текущих сотрудников, а не искать новых, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные представителей рекрутинговых платформ. Увеличилось и количество людей, которые просматривают вакансии, уже имея постоянную работу.

Больше всего «выигрывают» компании, которые выстраивают собственные образовательные системы и привлекают молодежь. Работодатели также пытаются решить проблему нехватки кадров за счет отказа от отбора кандидатов по полу и возрасту — в некоторых сферах представители платформ для поиска работы отметили рост количества занятых женщин. В «рабочих» профессиях эксперты наблюдают стремительное «старение» персонала.

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В прошлые годы компании боролись за новых соискателей, а сегодня приоритет в удержании имеющихся. При этом зарплатная «гонка», которая заставляла работодателей постоянно повышать выплаты сотрудникам, продолжится. «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка отмечают, что в 2025 году 85% работодателей планируют увеличить зарплаты в среднем на 8,4%.

Сами работники предпочитают просматривать вакансии еще на старом рабочем месте — количество таких людей на одной из платформ для поиска работы доходит до 67%. Эти люди не обязательно планируют сменить работу: «они осознаннее и понятнее торгуются за зарплату». Также они реже откликаются на вакансии и «привередливее» отбирают их — наличие постоянной работы дает им преимущество перед теми, кто ищет любую работу, не имея источника заработка.

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При этом дефицит кадров на рынке труда остается хронической проблемой российской экономики — «Ведомости» со ссылкой на экспертов и данные Центробанка сообщают, что он не будет преодолен до конца десятилетия, когда на рынок труда выйдет новое поколение работников. Сегодня работники предпочитают уходить в сферу самозанятости, а найм мигрантов затруднен из-за ужесточения законодательства. Однако уменьшение количества открытых вакансий может быть связано и с сезонным фактором — декабрь и январь являются традиционным периодом спада в процессе подбора персонала.

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