Российские работодатели предпочли поиску нового сотрудника сохранение старого

На российском рынке труда новая тенденция — работодатели пытаются сохранить текущих сотрудников, а не искать новых, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные представителей рекрутинговых платформ. Увеличилось и количество людей, которые просматривают вакансии, уже имея постоянную работу.

Больше всего «выигрывают» компании, которые выстраивают собственные образовательные системы и привлекают молодежь. Работодатели также пытаются решить проблему нехватки кадров за счет отказа от отбора кандидатов по полу и возрасту — в некоторых сферах представители платформ для поиска работы отметили рост количества занятых женщин. В «рабочих» профессиях эксперты наблюдают стремительное «старение» персонала.

Я уехал в Аргентину и учусь на электрика В России я был редактором, но устал от удаленки и захотел поработать руками. Пока мне все нравится Общество 8 минут чтения

В прошлые годы компании боролись за новых соискателей, а сегодня приоритет в удержании имеющихся. При этом зарплатная «гонка», которая заставляла работодателей постоянно повышать выплаты сотрудникам, продолжится. «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка отмечают, что в 2025 году 85% работодателей планируют увеличить зарплаты в среднем на 8,4%.

Сами работники предпочитают просматривать вакансии еще на старом рабочем месте — количество таких людей на одной из платформ для поиска работы доходит до 67%. Эти люди не обязательно планируют сменить работу: «они осознаннее и понятнее торгуются за зарплату». Также они реже откликаются на вакансии и «привередливее» отбирают их — наличие постоянной работы дает им преимущество перед теми, кто ищет любую работу, не имея источника заработка.

Я потратила под миллион на Wildberries У меня была зависимость от онлайн-шоппинга, но я ее поборола Общество 8 минут чтения

При этом дефицит кадров на рынке труда остается хронической проблемой российской экономики — «Ведомости» со ссылкой на экспертов и данные Центробанка сообщают, что он не будет преодолен до конца десятилетия, когда на рынок труда выйдет новое поколение работников. Сегодня работники предпочитают уходить в сферу самозанятости, а найм мигрантов затруднен из-за ужесточения законодательства. Однако уменьшение количества открытых вакансий может быть связано и с сезонным фактором — декабрь и январь являются традиционным периодом спада в процессе подбора персонала.