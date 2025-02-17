Опоздавшие на самолет пассажиры включили пожарную сигнализацию и выбили дверь на посадку

В аэропорту Новосибирска полицейские задержали двоих мужчин, опоздавших на рейс в Братск, которые попытались попасть на борт воздушного судна после окончания посадки. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», ссылаясь на пресс-службу авиакомпании S7, которой принадлежит самолет.

Там рассказали, что самолет Embraer 170 S7 Airlines уже готовился к рулению на взлетно-посадочную полосу, когда двое жителей Братска — 37-летний Андраник Т. и его 42-летний родственник Спартак Т., опоздавшие на рейс, попытались наверстать упущенное.

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Сначала мужчины нажали кнопку пожарной сигнализации, а затем ногами выбили дверь посадочного гейта и выбрались на перрон. Там они нашли нужный им самолет и попытались подняться на борт по автотрапу.

В этот момент оба были задержаны сотрудниками службы безопасности и переданы силовикам. По данным телеграм-канала, в отношении обоих задержанных составили административные протоколы по статье о нарушении правил транспортной безопасности. В пресс-службе S7 добавили, что ущерб, причиненный мужчинами инфраструктуре аэропорта, еще предстоит подсчитать.

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В начале февраля «Авиаторщина» писала о сотруднике авиакомпании «Победа», который вымогал деньги у пассажиров, опаздывающих на рейсы. По данным телеграм-канала, 19-летний Роберт А. работал представителем «Победы» в саратовском аэропорте «Гагарин». Там он предлагал пассажирам, явившимся после окончания регистрации, заплатить «штраф», переведя несколько тысяч рублей на его банковский счет, после чего регистрировал их на рейс.