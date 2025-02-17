Мертвых бобров и рыбу обнаружили в Москве-реке

Несколько мертвых бобров и большое количество погибшей рыбы было найдено в Москве-реке рядом с музеем-заповедником «Коломенское». Видеозапись опубликовал в своем телеграм-канале краевед Андрей Дворников, позже на это обратили внимание в московских пабликах.

В одном из пабликов утверждают, что трупы животных, вмерзшие в лед, нашли рядом со Шлюзовым островом. Там, по словам очевидцев, продолжается сброс мусора. В пабликах предположили, что бобры погибли из-за вырубки леса.

Дворников отметил в своем телеграм-канале, что после того, как были обнаружены трупы животных, он и еще несколько человек вызвали на место полицию, а также представителей Следственного комитета и надзорных органов по вырубке леса.

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«Во всех случаях полицейские, следователи и работники надзорных органов не увидели ни вырубки, ни мусора, ни незаконной стройки. После вырубки был массовый мор чаек. Чаек забрали на анализы, и эти анализы пропали», — написал Дворников.

По его словам, тела бобров должны забрать на анализы, однако краевед не уверен, что их результаты будут правдивыми или не пропадут.

«Конечно, эксперты должны дать заключение, почему погибли бобры и рыба. Но мое мнение однозначно: причина — вырубка леса на том берегу. И не только потому, что рядом с этим место масса дохлых чаек. Просто жадные идиоты выпустили джина из бутылки. После того, как вырубка сошла им с рук, можно творить что угодно», — добавил Дворников.

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Вскоре в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы заявили, что проводят проверку после сообщений о гибели бобров и рыбы. Замруководителя Департамента Динара Каюмова утверждает, что специалисты обнаружили трупы бобров «существенно выше по течению, чем расположен музей-заповедник “Коломенское”». По ее словам, они взяли анализы и провели вскрытие бобров.