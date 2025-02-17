Климатический кризис заставил людей больше сидеть в соцсетях

Американские ученые выяснили, что экстремально жаркая или холодная погода приводит к значительному росту постов в фейсбуке и соцсети Х (бывший твиттер). Они сделали вывод, что люди тратят больше времени на соцсети из-за климатических изменений, сообщает Bloomberg.

Ученые добавили, что чрезмерные осадки также увеличили время, проведенное людьми в соцсетях. При этом Ник Обрадович из Института исследований мозга в Талсе, штат Оклахома, признает, что открытие, сделанное исследователями, было интуитивным. По его словам, когда людям неприятно выходить на улицу, они остаются в помещении, а когда они находятся в помещении, они с большей вероятностью будут просматривать ленту и, возможно, самостоятельно писать посты.

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Обрадович добавил, что целью исследования было проверить, действительно ли то, что изначально казалось вполне вероятным, окажется правдой. Исследователи хотели составить более широкий список факторов, которые оказывают и не оказывают влияние на поведение людей в интернете.

«Насколько мне известно, никто не измерял это раньше. У нас есть один из самых больших массивов данных о социальных сетях, которые мне известны, и никто не задавался этим вопросом и не делал расчетов раньше», — отметил Обрадович.

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Ученые также обратили внимание на более ранние исследования. В одном из них, к примеру, утверждается, что использование соцсетей и интернета, в частности для просмотра прогноза погоды, делает людей менее счастливыми и более склонными к депрессии. В другом сказано, что соцсети приводят к ужесточению политических взглядов.