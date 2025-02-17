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Общество

Хлорирование воды увеличивает риск развития рака

23:32 17.02.2025

Ученые из Швеции выяснили, что хлорирование питьевой воды на уровне, принятом в США и Европейском союзе, повышает риск развития нескольких видов рака. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, процесс дезинфекции воды хлором приводит к образованию побочных продуктов — тригалометанов (ТГМ), которые присутствуют практически во всех системах общественного питьевого водоснабжения в США и ЕС. 

Авторы исследования пишут, что, хотя процесс хлорирования является «дешевым, эффективным и легкодоступным» методом уничтожения микроорганизмов и инфекционных заболеваний, он имеет свои недостатки, в том числе на 33% повышается риск рака мочевого пузыря и на 15% повышается риск колоректального рака.

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«То, что мы видим, вызывает тревогу, и нам нужны дополнительные высококачественные исследования», — заявила Эмили Хельте, ведущий автор исследования из Каролинского института в Швеции.

The Guardian отмечает, что США и ЕС установили ограничения на побочные продукты в воде, однако исследование показывает, что риск развития рака увеличивается, если в ней содержится половина от установленного лимита побочных продуктов.

По словам Хельте, в качестве альтернативных вариантов дезинфекции можно использовать обработку воды ультрафиолетом или установку новых систем фильтрации, но они требуют больших затрат.

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По данным The Guardian, процесс дезинфекции воды является важнейшей мерой, которая значительно увеличила продолжительность жизни людей. Хлорирование воды, начатое в США в 1900-х годах, снизило количество микробных инфекций и заболеваний, таких как холера и брюшной тиф.

Только в 1970-х годах исследователи обнаружили, что этот процесс имеет негативные последствия. Когда хлор добавляется в воду, он вступает в реакцию с органическими соединениями, создавая сотни потенциально токсичных побочных продуктов, например, хлороформ, бромоформ и бромдихлорметан. Они известны своей генотоксичностью и канцерогенностью для крыс.

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