Хлорирование воды увеличивает риск развития рака

Ученые из Швеции выяснили, что хлорирование питьевой воды на уровне, принятом в США и Европейском союзе, повышает риск развития нескольких видов рака. Об этом сообщает The Guardian.
Как пишет издание, процесс дезинфекции воды хлором приводит к образованию побочных продуктов — тригалометанов (ТГМ), которые присутствуют практически во всех системах общественного питьевого водоснабжения в США и ЕС.
Авторы исследования пишут, что, хотя процесс хлорирования является «дешевым, эффективным и легкодоступным» методом уничтожения микроорганизмов и инфекционных заболеваний, он имеет свои недостатки, в том числе на 33% повышается риск рака мочевого пузыря и на 15% повышается риск колоректального рака.
«То, что мы видим, вызывает тревогу, и нам нужны дополнительные высококачественные исследования», — заявила Эмили Хельте, ведущий автор исследования из Каролинского института в Швеции.
The Guardian отмечает, что США и ЕС установили ограничения на побочные продукты в воде, однако исследование показывает, что риск развития рака увеличивается, если в ней содержится половина от установленного лимита побочных продуктов.
По словам Хельте, в качестве альтернативных вариантов дезинфекции можно использовать обработку воды ультрафиолетом или установку новых систем фильтрации, но они требуют больших затрат.
По данным The Guardian, процесс дезинфекции воды является важнейшей мерой, которая значительно увеличила продолжительность жизни людей. Хлорирование воды, начатое в США в 1900-х годах, снизило количество микробных инфекций и заболеваний, таких как холера и брюшной тиф.
Только в 1970-х годах исследователи обнаружили, что этот процесс имеет негативные последствия. Когда хлор добавляется в воду, он вступает в реакцию с органическими соединениями, создавая сотни потенциально токсичных побочных продуктов, например, хлороформ, бромоформ и бромдихлорметан. Они известны своей генотоксичностью и канцерогенностью для крыс.