Нахлынувшие эмоции не позволили главе Мюнхенской конференции по безопасности Кристофу Хойсгену завершить свою речь, закрывающую мероприятие. Фрагмент его выступления опубликовало RTE.

«После выступления вице-президента Вэнса в пятницу мы опасаемся, что наши общие базовые ценности больше не такие общие. Я благодарю всех европейских политиков, высказавшихся и еще раз озвучивших принципы и ценности, которые они защищают. Никто не сделал этого лучше, чем президент Зеленский», — сказал Хойсгену

Я работала в реабилитационном центре, где пытали людей Я не смогла с этим мириться. Теперь я получаю угрозы, и мне не выплатили зарплату за несколько месяцев Общество 17 минут чтения

В своей речи он также отметил, что убежден, что многополярный мир должен строится на едином наборе принципов, которые закреплены в Уставе ООН и Декларации о правах человека. «Пришло время завершить мою речь и здесь мне становится трудно продолжать…» — сказал глава Мюнхенской конференции по безопасности и закрыл лицо руками. После этого он спустился с трибуны под стоячии овации зала.

14 января, выступая на конференции, вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал несколько неожиданных для европейский союзников Соединенных Штатов заявлений.

Про осла и другие события на фронте Российская армия начала использовать ослов для перевозки грузов. При чем тут «правило Навального»? Политика 4 минуты чтения

«Угроза, которая беспокоит меня больше всего по отношению к Европе,— это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри, отход Европы от некоторых из ее самых основополагающих ценностей»,— сказал среди прочего Вэнс. В качестве примера того, о чем он говорит, американский вице-президент назвал отмену конституционных выборов в Румынии под предлогом российского вмешательства.

Кроме того, Вэнс раскритиковал европейскую миграционную политику и цензуру, существующую, по его мнению, в странах Европы. «Когда я смотрю на Европу сегодня, мне непонятно, что случилось с некоторыми победителями холодной войны»,— посетовал он.

Изначально в публикации говорилось, что Хойсген не смог сдержать эмоций говоря о словах Вэнса. Однако позже выяснилось, что фрагмент трансляции, опубликованный RTE и множеством других СМИ, содержит монтажную склейку. На оригинальной записи Хойсген завершает свою речь словами о наборе базовых принципов, на которых должны строиться международные отношения, а реплику про Вэнса и Зеленского он произносит значительно раньше.

Обновлено 19 марта в 11:50, исправлен заголовок, добавлен последний абзац.