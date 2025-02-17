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Общество

Бар оштрафовали за «ЛГБТ-пропаганду» из-за розовой подсветки и предметов в форме члена

19:44 17.02.2025

В Ленинском районе Ульяновска мировой суд оштрафовал владельца «Подъебара» Вадима Кудюшева на 150 тысяч рублей по административному делу о «пропаганде ЛГБТ». Об этом изданию «7х7» сообщил представитель бара.

В протоколе, который опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости», полицейские указали, что преобладающая в «Подъебаре» розовая подсветка напомнила им «старейший и наиболее узнаваемый символ ЛГБТ сообщества, называемый “Розовый треугольник”». Также из-за розового цвета силовики назвали «ЛГБТ-пропагандой» неоновый светильник в форме полового члена на стене бара.

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Сотрудники полиции обратили внимание на коктейльные трубочки в форме половых членов, окрашенные в коричневый, черный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый цвета. Не все эти цвета входят в ЛГБТ-флаг, но, по мнению силовиков, коричневые и черные соломинки символизируют «цветных людей в сообществе».

Силовики назвали «ЛГБТ-пропагандой» и конфеты в форме ягодиц, половых членов и вульв в белых, коричневых и розовых цветах, потому что, по их мнению, эти цвета входят в радужный флаг. Белый цвет при этом полицейские связали со свободой выбора гендера.

«ОВД-Инфо» обратило внимание, что подробную информацию об ЛГБТ-сообществе полицейские могли взять из «Википедии», так как они использовали формулировки из статей о символах ЛГБТК+.

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«Подъебар» открылся в Ульяновске в декабре прошлого года. Местный депутат Василий Гвоздев заявил, что в баре происходит «содомия» и напомнил об указе Путина об «укреплении духовных и нравственных ценностей». С подобным обвинением выступил и депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Морозов, который обратился в полицию, прокуратуру и к губернатору Ульяновской области.

После составления протокола бар объявил о сборе на гуманитарную помощь для детских садов и школ оккупированных Россией районов Херсонской области Украины. Также бар опубликовал видео с участниками вторжения в Украину, которые обращаются к судье Дмитрию Тивановичу с просьбой «не наезжать» на заведение и похвалили его сотрудников за патриотизм. В судебном участке №1 Ленинского района действительно работает судья Гарагедов Дмитрий Тиванович, однако информация о деле на сайте суда пока не была опубликована.

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