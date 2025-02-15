Грибок превращает пещерных пауков в «зомби»

Ученые выявили в Европе ранее неизвестный вид грибка, который превращает пещерных пауков в «зомби». Он выманивает пауков и провоцирует их смерть, а затем использует их трупы для распространения своих спор. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что грибок действует аналогично грибку «муравьев-зомби», манипулируя своей жертвой, чтобы та переместилась в более подходящее место для распространения грибка. При этом ученым до сих пор неизвестно, каким именно образом грибок воздействует на мозг паукообразных. Также остается множество вопросов об эволюционном пути грибка и его воздействии на окружающую среду, пишет CNN.

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«Этот вид [грибка] относится к другому семейству, так что это новое происхождение манипуляции поведением. Это действительно интересное явление, которое не так часто встречается в мире паразитов», — заявил соавтор исследования, миколог из Датского музея естественной истории и доцент Копенгагенского университета Жуан Араужу.

По словам ученых, это открытие дает новые возможности для исследований, чтобы лучше понять грибки, контролирующие численность животных, и пролить свет на многообразие еще не открытых видов.

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По данным CNN, грибок был открыт недавно. Его описали в исследовании от конца января этого года и назвали Gibellula attenboroughii. Авторы отмечают, что новый вид является частью более крупной ветви грибов, поражающих исключительно пауков. По их словам, грибок, вероятно, помогает «поддерживать баланс в лесу».

CNN пишет, что на данный момент задокументировано около 150 тысяч грибков, однако, по оценкам ученых, это составляет лишь 5% от всего разнообразия.