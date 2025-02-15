На Алтае произошло землетрясение

В Кош-Агачском районе республики Алтай в 08:48 утра по местному времени (04:48 утра по московскому времени) произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Об этом сообщили в местном управлении МЧС. В пресс-релизе сказано, что толчки ощущались по всей республике.

В МЧС Казахстана также сообщили, что в стране ощущались толчки. Там добавили, что сведений о пострадавших нет. Кроме того, землетрясение почувствовали и жители других российских регионов, в частности в республике Тыва, в Красноярске и Новосибирске.

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По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 27 километрах к юго-западу от села Кош-Агач, где проживают около восьми тысяч человек.

Из-за землетрясения на Алтае ввели режим повышенной готовности. Об этом в своем телеграм-канале написал глава республики Андрей Турчак. По его словам, в результате подземных толчков пострадавших нет. В регионе отменили занятия в школах и массовые мероприятия. Турчак также предупредил о возможных проблемах с водоснабжением в четырех селах. «Проведем здесь обследования скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей», — написал глава региона.

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В соцсетях также распространились видеозаписи с шатающимися люстрами в домах, однако Турчак заявил, что информация о разрушениях не соответствует действительности.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в Сочи. Его эпицентр находился в горах, в восьми километрах восточнее села Солохаул. Местные жители рассказали, что толчки ощущались довольно долго — на протяжении 10 секунд, что нехарактерно для этого региона.