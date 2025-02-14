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Общество

Опрос: зумеры реже миллениалов вступают в случайные половые связи и чаще используют презервативы

00:03 14.02.2025

Издание The Times провело опрос и выяснило, что представители поколения Z более благосклонно относятся к браку, нежели представители поколения Y, и чаще выступают против случайного секса с незнакомцами. 

Согласно результатам исследования, только пятая часть людей в возрасте от 18 до 27 лет считают, что брак «не имеет значения», в то время как треть считает, что паре лучше пожениться до того, как заводить детей. В то же время The Times отмечает, что 20 лет назад институт брака считали не имеющим особого значения 39% опрошенных.

Результаты опроса о случайных связях также показали, что за последние два десятилетия произошли большие перемены: как пишет The Times, зумеры оказались гораздо «более консервативным, чем предыдущее поколение миллениалов». Только 23% опрошенных в возрасте от 18 до 27 лет заявили, что их друзья обычно занимаются сексом на одну ночь, — этот показатель резко упал по сравнению с 78% среди миллениалов, которые отвечали на этот же вопрос 20 лет назад.

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Кроме того, снизился интерес зумеров к порно в интернете: 40% нынешних респондентов ответили, что, по их мнению, их друзья его смотрят, в то время как среди миллениалов так считали 58% опрошенных. Схожая тенденция наблюдается и в вопросе занятия сексом без презерватива: 16% зумеров считают, что их друзья не используют этот метод контрацепции вне долгосрочных отношений. 20 лет назад такого мнения придерживались 52% миллениалов.

При этом зумеры оказались более либеральными в вопросах прав трансгендерных людей. Так, опрос The Times показал, что подавляющее большинство респондентов считает, что человеку, который биологически является мужчиной, но идентифицирует себя как женщину, следует разрешать находиться в помещениях, предназначенных только для женщин, например, в туалетах и больничных палатах. 

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Издание отмечает, что эти результаты контрастируют с мнением общественности в целом: только 31% людей считает, что трансгендерным женщинам следует разрешать пользоваться женскими туалетами, а 24% опрошенных считают, что им следует разрешать находиться в больничных отделениях, предназначенных только для женщин. Наибольшее сопротивление наблюдается среди людей старше 65 лет.

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