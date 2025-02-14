В еде из «ВкусВилла» нашли металлическую стружку

Торговая сеть «ВкусВилл» приостановила продажу кофейного зефира в белом шоколаде фирмы «Миэнджел» после того, как в нем обнаружили металлическую стружку, сообщает Роспотребнадзор. Об испорченном десерте со ссылкой на покупателя рассказал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Покупатель сообщил каналу «Осторожно, Москва», что обнаружил острую металлическую стружку, когда зефир уже почти закончился. «Пишем сейчас жалобу в магазин, это последний кусок зефира, надеемся, что ничего не проглотили», — рассказал клиент «ВкусВилла».

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Роспотребнадзор сообщил, что после публикаций проверил магазин и обнаружил четыре упаковки из той же партии, в которой была пачка зефира со стружкой. Продажу этих десертов магазин приостановил. Ведомство запросило дополнительную информацию у «ВкусВилла» и направило запрос коллегам в Ульяновске, где зарегистрирован производитель зефира.

Во «ВкусВилле» ответили «Осторожно, Москва», что магазин регулярно проверяет поставщиков, а последний аудит производителя «Миэнджел» был проведен в конце января. «Этот первый и единственный случай попадания постороннего, предположительно, металлического предмета в зефир от данного производителя», — отметили в торговой сети.

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В январе «Вкусвилл» приостановил продажу тортов «ДэнБош» после того, как москвичка по имени Анна обнаружила в десерте стекло. Анна утверждала, что упаковка не была повреждена или вскрыта. Представители торговой сети заявили агентству РИА «Новости», что это могли быть кусочки пластика, а не стекла. Сейчас «ДэнБош» снова продается на сайте магазина.