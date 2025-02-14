Шестиклассника заставили сделать минет другому ученику и угрожали ему ножами

В петербургской школе №703 трое школьников принудили шестиклассника к минету и сняли это на видео. Родители других учащихся потребовали их отчислить и рассказали, что подростка, чье имя не называется, долго время травили ученики школы, однако администрация ничего с этим не сделала, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как пишет телеграм-канал, о сексуализированном насилии стало известно 12 февраля. Подростки закрылись в школьном туалете и затем показали снятое видео другим ученикам. Родители утверждают, что шестикласснику угрожали ножами.

«Дети-насильники продолжают посещать школу. Их не собираются отчислять, а ситуацию изо всех сил пытаются замолчать, так как у них серьезные родители. Дирекция школы помогает в этом, дети боятся ходить в туалет», — рассказала одна из матерей.

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«Осторожно, новости» отмечает, что в течение учебного года шестиклассника травили на переменах, заставляя отжиматься, но учителя закрывали на это глаза. По данным телеграм-канала, родители мальчика жаловались на происходящее, однако в ответ им предложили забрать документы из школы.

«Ответ такой — не нравится, уходите, у нас очередь из желающих. Берут только избранных, а кого реально нужно отчислить — не отчисляют. Всем нужны регалии, а что с детьми творится — никого не интересует. Дети говорят, что мальчика давно травили», — утверждают родители.

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Когда о произошедшем стало известно, руководство школы заставило учеников удалить видео, чтобы оно не вышло за ее пределы. По словам родителей учащихся, в школе регулярно происходят драки, а в прошлом году друг пострадавшего шестиклассника также подвергся буллингу, после чего его перевели в другое учебное заведение.

Телеграм-канал пишет, что мать одного из применивших сексуализированное насилие к подростку школьников считает, что ее сын не виноват, и не собирается переводить его в другую школу. При этом родители учащихся собрали как минимум 150 подписей, чтобы виновных отчислили. Они считают, что директора и завуча следует уволить. Также родители, по данным «Осторожно, новости», написали обращения в Следственный комитет, полицию, прокуратуру и губернатору города Александру Беглову.