Региональные власти запретят торговать алкоголем во дворах

Поправки, запрещающие, в частности, продажу алкоголя в магазинах и точках общепита, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов, рассмотрит парламент Московской области. Предполагается, что этот законопроект вступит в силу с 1 сентября. Об этом РБК сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор, никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого», — сказал он.

В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил Без языка и денег я стала домработницей. Теперь я замужем за другим и счастлива Общество 8 минут чтения

Во-вторых, по словам губернатора, законопроект ограничит время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных во дворах. Так, спиртное будет запрещено подавать клиентам таких заведений с 23:00 до 08:00 часов. «Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации», — заключил Воробьев.

Как уточняет РБК, в Московской области работают около 3400 торговых точек, продающих алкоголь, чьи входы расположены во дворах жилых домов. Из них 1274 магазина сети «Красное и Белое» и 673 — «Бристоль».

Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме Его убедили перевести деньги на «безопасный счет». Воры кутили целый месяц, но попались из-за одной ошибки Мир 7 минут чтения

Федеральным законом в России запрещена продажа алкоголя в магазинах с 23:00 до 08:00. В то же время в ряде регионов действуют дополнительные ограничения. Так, например, в Санкт-Петербурге алкоголь продают с 11:00 до 22:00, а в Самарской области с 22:00 до 10:00 запрещена продажа алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах.