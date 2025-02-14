EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Региональные власти запретят торговать алкоголем во дворах

12:26 14.02.2025

Поправки, запрещающие, в частности, продажу алкоголя в магазинах и точках общепита, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов, рассмотрит парламент Московской области. Предполагается, что этот законопроект вступит в силу с 1 сентября. Об этом РБК сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор, никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого», — сказал он.

В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил
В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил
Без языка и денег я стала домработницей. Теперь я замужем за другим и счастлива
Общество8 минут чтения

Во-вторых, по словам губернатора, законопроект ограничит время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных во дворах. Так, спиртное будет запрещено подавать клиентам таких заведений с 23:00 до 08:00 часов. «Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации», — заключил Воробьев.

Как уточняет РБК, в Московской области работают около 3400 торговых точек, продающих алкоголь, чьи входы расположены во дворах жилых домов. Из них 1274 магазина сети «Красное и Белое» и 673 — «Бристоль».

Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме
Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме
Его убедили перевести деньги на «безопасный счет». Воры кутили целый месяц, но попались из-за одной ошибки
Мир7 минут чтения

Федеральным законом в России запрещена продажа алкоголя в магазинах с 23:00 до 08:00. В то же время в ряде регионов действуют дополнительные ограничения. Так, например, в Санкт-Петербурге алкоголь продают с 11:00 до 22:00, а в Самарской области с 22:00 до 10:00 запрещена продажа алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования