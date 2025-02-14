Почти половина россиян не делит наследство поровну между детьми

Около 40% россиян всерьез изучали вопрос оставления наследства своим родственникам. Об этом, как пишет РБК, говорят результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование».

При этом сама мысль об оформлении завещания посещала каждого второго респондента. Потенциальными получателями наследства 39% опрошенных назвали детей, 15% — братьев и сестер, 11% — супругов, 9% — родителей и близкий друзей, а еще 3% — дальних родственников.

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Наследством россияне чаще всего (37%) считают недвижимость — квартиру или загородный дом. Еще 18% планируют оставить в наследство деньги, а 14% — автомобиль. Реже предметом наследства опрошенные называли фамильные драгоценности (8%), ценные бумаги (6%) и семейный бизнес (3%).

Чуть больше половины респондентов убеждены, что если речь идет о наследстве для детей, то оно должно делиться поровну. В то же время 39% опрошенных заявили, что считают правильным делить наследство не поровну, а по потребностям наследников. В свою очередь, еще 7% респондентов убеждены, что наследство должно быть разделено пропорциональном близости отношений наследника с покойным.

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Как напоминает РБК, действующее российское законодательство делит наследников на несколько очередей. К первой относятся дети, супруг и родители умершего, ко второй — братья и сестры вместе с бабушками и дедушками, к третьей — дяди и тети, а к четвертой — прадедушки и прабабушки наследодателя. В рамках каждой из очередей каждый наследник имеет право на равную с остальными долю наследства.

При этом в Гражданском кодексе прописано право на обязательную долю, которым наделены несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также другие нетрудоспособные иждивенцы умершего.