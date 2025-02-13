Умерла автор блога о борьбе с муковисцидозом Таисия Шеремет

В отделении реанимации больницы Испании умерла активистка и бывшая журналистка «Новой Газеты» Таисия Шеремет, которая боролась с редким генетическим заболеванием — муковисцидозом. Ей было всего 22 года. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на группу поддержки Шеремет.

Пост о смерти Шеремет также появился на ее странице в инстаграме. «Теперь ты можешь дышать. Она просила передать, что любит вас всех. Самая смелая девочка, которую я знала. Навсегда» , — говорится в посте.

Мне 21 год и у меня терминальная стадия муковисцидоза Я не могу сама дышать, и врачи уговаривают меня сделать пересадку легких. Но есть и другой путь — и я выбираю его Общество 3 минуты чтения

Смерть девушки также подтвердила «Холоду» близкая подруга Шеремет Анастасия Смирнова. По ее словам, девушка умерла в 8 вечера 12 февраля по местному времени (10 вечера мск).

«Когда я зашла в палату, она уже не говорила и мы просто были рядом два часа. Важно, что она всем всегда просила передать, что всех любит», — сказала Смирнова «Холоду».

Таисия Шеремет много лет вела блог о своей жизни с муковисцидозом — болезни, при которой нарушается вязкость жидкостей в организме и работа важных органов — легких, желудочно-кишечного тракта, печени. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину, она переехала в Европу. Шеремет рассказывала, что впервые увидела некоторые лекарства именно в Европе, потому что в России есть только дженерики — дешевые аналоги, иногда вызывающие аллергии.

Меня избил муж, и я не буду об этом молчать Хочу, чтобы другие СВОшники знали, что наказание для них есть Общество 12 минут чтения

В июле 2024 года Шеремет, которой на тот момент был 21 год, рассказала «Холоду», что ее состояние резко ухудшилось — из-за терминальной стадии заболевания она не могла самостоятельно дышать и покидать квартиру.

«Из последних шести месяцев четыре я провела в больнице. Я больше не могу самостоятельно дышать, обслуживать себя и работать. Если раньше приступы, во время которых я могла впасть в кому, случались редко, то теперь перерыв между ними — 15 дней. Иногда их может быть по несколько в день, и, вероятно, это терминальная стадия моего заболевания. Существуют определенные критерии оценки опасности состояния, и сейчас, увы, я под них подхожу», — рассказывала она.

Последние месяцы она провела в больнице в Валенсии под наблюдением врачей. Активистка надеялась дожить до лета 2025 года, когда ей станет доступен необходимый препарат, пишут «Такие дела» со ссылкой на письмо Шеремет.



