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Общество

В Сочи произошло землетрясение

18:09 13.02.2025

В Сочи днем произошло землетрясение магнитудой в среднем 4,4 балла по шкале Рихтера, сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю. Спасатели заявили, что пострадавших в городе и окрестностях нет. Во время землетрясения в квартирах раскачивались люстры и двигалась мебель, рассказали очевидцы краснодарскому изданию KU66.РУ.

Сочинское землетрясение зафиксировало восемь сейсмических станций в Европе и Азии, по данным некоторых из них подземные толчки достигали 4,6 баллов, уточнила Единая геофизическая служба Российской академии наук. Эпицентр землетрясения находился на суше, в горах, в восьми километрах восточнее села Солохаул, а очаг залегал на глубине десяти километров, уточнили сейсмологи.

В МЧС заявили, что «обращений от населения» не поступало, а объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения «функционируют в штатном режиме».

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Толчки ощущались и в самом Сочи, и в нескольких населенных пунктах севернее, рассказывали очевидцы. По их словам, толчки ощущались довольно долго — около 10 секунд, что ранее в этом регионе происходило крайне редко, пишет KU66.РУ. Сильнее всего колебания почвы ощущались на верхних этажах многоэтажек, «в аквариумах вода шла волнами», рассказали собеседники журналистов.

В городском паблике «Сочи, какой он есть» люди писали в комментариях, что «тряхнуло хорошо», «вся квартира трястись начала», «посуда упала», «диван трясся несколько секунд», «мы даже из дома выбежали».

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Землетрясение магнитудой в четыре балла считается умеренным, его обычно хорошо ощущают люди, при этом способны трястись двери и стены. Толчки силой пять баллов по шкале Рихтера ученые классифицируют как довольно сильное землетрясение, при котором осыпается побелка, качаются висячие предметы, скрипят полы, дребезжат стекла.

Днем 12 февраля в окрестностях города Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9 баллов. В начале февраля турецкие сейсмологи предупреждали о вероятности разрушительного землетрясения в Сочи магнитудой восемь баллов.

В январе мощное землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в Китае. Местные власти сообщали о 53 погибших, а очевидцы — о порядка 95 умерших и свыше 130 раненых. 

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