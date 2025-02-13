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Общество

Один из крупнейших мобильных операторов резко повысил цены

13:16 13.02.2025

Один из трех крупнейших российских операторов мобильной связи «Мегафон» неожиданно для абонентов повысил стоимость услуг, как минимум для некоторых — сразу на 20%, сообщили «Ведомости». Федеральная антимонопольная служба заявила, что «Мегафон» не информировал ее о пересмотре цен заранее, и ведомство проверит новые тарифы на «экономическую обоснованность».

В Москве с 12 февраля изменились условия тарифа «Включайся! Общайся», ежемесячная плата выросла на 20%, до 714 рублей в месяц, сообщила газета со ссылкой на клиентов оператора. В Краснодарском крае у двух разных абонентов стоимость услуг по одному и тому же тарифу «Персональный» увеличится с 17 февраля на 20%, до 795 рублей, и с 25 февраля на 18%, до 696,2 рублей соответственно, пишут «Ведомости».

В Свердловской области абоненты начали получать уведомления об изменении стоимости тарифа «Персональный» с 1 февраля. Журналисты процитировали сообщение, которое получил один из клиентов «Мегафона». Согласно сообщению, месяц использования тарифа теперь стоит на 21% больше, 667,2 рубля.

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С 17 февраля изменится стоимость дополнительных услуг «Мегафона», сослалась газета на официальный сайт компании. Месяц подписки на онлайн-кинотеатр «Мегакино» подорожает на четверть, до 399 рублей, услуга блокировки контактов «Черный список» вырастет в цене вдвое, до трех рублей за сутки, а услуга удержания вызова — примерно на треть, до семи рублей за звонок. Сервисы «Знаю, кто звонит Plus», «Замени гудок» и смс-фильтрация подорожают до пяти рублей в день каждая — на полтора, два и два рубля соответственно.

Год назад, в феврале 2024-го, «Мегафон» также резко и внезапно повысил цены на услуги в среднем на 10%, напомнили «Ведомости».

В «Мегафоне» журналистам отказались рассказать об уровне повышения цен, сообщив, что компания «внимательно следит за особенностями потребления услуг связи клиентами» и по результатам такого анализа «предлагает новые услуги и продукты». Представитель оператора заверил «Ведомости», что у клиентов «остается возможность сохранить прежние условия оказания услуг» через личный кабинет.

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Каждый сотовый оператор обязан оповестить абонента об изменении действующих тарифов не менее чем за десять дней, процитировали «Ведомости» правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные правительством 11 лет назад.

Операторы часто пользуются тем, что клиенты не читают смс или не дочитывают до конца, а у многих абонентов функция уведомлений и вовсе отключена, объяснил газете гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Оператор предоставляет пользователю возможность отказаться от условия изменения тарифов только до определенной даты и прописывает это «мелким шрифтом». Расчет, что абонент не обратит внимание, «в большинстве случаев оправдывается», рассказал Кусков.

В Telecom Daily сообщили, что 95% российских операторов связи и интернета поднимут тарифы в 2025 году как минимум на 10-15%. По оценке экспертов компании, это максимум за пять лет наблюдений.

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