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Общество

Жителя Благовещенска накажут за мяуканье кота 

15:08 13.02.2025

Жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности из-за жалоб соседей на слишком громкое мяуканье кота, сообщает управление ветеринарии Амурской области. С животным все в порядке, ему просто было скучно.

Неназванный благовещенец уехал из дома на неделю, оставив своего кота запертым в квартире. Животное мяукало на протяжении нескольких дней и соседи пожаловались на это властям. Квартиру вскрыли в присутствии родственников, ветеринары осмотрели кота. 

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Кот был здоров и ни в чем не нуждался — хозяин оставил ему несколько больших чашек с водой и кормом, а также лотки. Управление ветеринарии отмечает, что кот мяукал от скуки. 

Начальник управления Сергей Самохвалов отметил, что признаков жестокого обращения с животным его подчиненные действительно не обнаружили, но хозяин кота все равно будет наказан, потому что «владелец кота существенно нарушил права соседей»: «Оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время». Самохвалов посоветовал продумывать, с кем оставлять животных на время отъезда, еще до того, как завести их. 

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Ветеринары управления передали кота волонтерам на передержку до возвращения хозяина. Он сможет забрать его без каких-либо дополнительных ограничений.

В июне 2023 года власти России ужесточили ответственность за несоблюдение требований по обращению с домашними животными, за оставление питомца без владельца физические лица должны платить штраф до 3 тысяч рублей. Если животное нанесет вред другому человеку, владелец может быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей. 

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