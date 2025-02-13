СМИ: охранник Лукашенко помогает турецкому бизнесмену отмывать деньги через казино

Беларуский расследовательский центр сообщил, что владельцы самого доходного казино Беларуси H Casino отмывают через него миллионы долларов. Средства предприниматели получают от нелегального бизнеса, связанного с онлайн-ставками, и вносят их в свое казино под видом проигранных сумм. Расследователи считают, что обходить ограничения зарегулированного беларуского игорного бизнеса турецким владельцам помогают высокопоставленные силовики, среди которых есть бывший охранник Александра Лукашенко. Расследование БРЦ провел совместно с расследовательским центром OCCRP и движением «Киберпартизаны».

Казино H Casino открылось в Минске летом 2021 года. За первые полгода работы заведение принесло 7,5 миллионов долларов прибыли, обогнав другие столичные казино. В 2023 году H Casino стало самым доходным в стране.

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Формальным владельцем H Casino является гражданин Турции Мустафа Эгемен Шенер, однако БРЦ утверждает, что фактическим инвестором является Халиль Фальялы. Об этом журналистам сообщал источник издания в расследовании 2022 года, а также бывший финансовый директор Фальялы Джемиль Онал.

По данным Совета по расследованию финансовых преступлений Турции, Фальялы контролировал сеть сайтов для нелегальных ставок. Опираясь на слова Онала и другие источники, журналисты БРЦ и OCCRP выяснили, что Фальялы получал 90 процентов с каждой ставки в своей системе. Потом эти деньги привозили, например, в Беларусь, вносили в кассу H Casino и «проигрывали» их. Таким образом нелегальный доход становился официальной прибылью казино.

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Сейчас Джемиль Онал находится в голландской тюрьме по запросу Турции, подозревающей его в убийстве своего босса Халиля Фальялы. Сам Онал утверждает, что невиновен, а власти Турции добиваются его экстрадиции, потому что у него есть компромат на «влиятельных лиц».

Джемиль Онал сообщил OCCRP, что его босс открыл казино именно в Беларуси, потому что там не было карантина из-за пандемии коронавируса. По его словам, казино было нужно Фальялы для отмывания денег.

Также БРЦ обнаружил среди доносов в КГБ, которые опубликовали «Киберпартизаны», сообщение от человека с ником yatko, в котором он жаловался на отмывание нелегальных денег и биткоинов в этом казино. Письмо было написано в декабре 2020 года.

Благодаря данным о пересечениях беларуской границы, которые получили «Киберпартизаны», БРЦ установил, что владелец казино Шенер и его директор Андрей Прохоренко десятки раз ездили за границу вместе с беларускими силовиками. Одним из них оказался бывший сотрудник Службы безопасности Лукашенко Виталий Матыс.

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Джемиль Онал, которому БРЦ через адвокатов передал фотографии Матыса, подтвердил, что часто видел силовика и назвал его агентом КГБ из Беларуси.

БРЦ установил, что владельцу казино Мустафе Шенеру могут принадлежать 90 квартир в Дубае стоимостью свыше 177 миллионов долларов. Он бросил трубку, когда журналисты до него дозвонились. Так же поступил и Виталий Матыс. КГБ Беларуси не ответил на запрос журналистов.