EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Директор психдиспансера заставил подопечных строить себе дачу

18:08 13.02.2025

Силовики задержали директора психоневрологического интерната за использование труда недееспособных больных, сообщает региональный новостной портал «Live Биробиджан» со ссылкой на прокуратуру Еврейской автономной области. Он заставлял их строить дачу.

Евгений Ежель, директор биробиджанского психоневрологического интерната, использовал труд недееспособных пациентов при строительстве собственной дачи. Источник в прокуратуре региона отметил, что Ежель привлекал своих пациентов к строительству с 2022 по 2024 годы. 

Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме
Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме
Его убедили перевести деньги на «безопасный счет». Воры кутили целый месяц, но попались из-за одной ошибки
Мир7 минут чтения

«Live Биробиджан» сообщает, что директор интерната знал о диагнозах пациентов и сознательно использовал их «уязвимый статус», поскольку они «не способны оценить происходящее».

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело против Ежеля по статье о превышении должностных полномочий (286 УК), директор интерната задержан, а силовики начали проводить допросы и обыски. Прокурор Еврейской автономной области Заурбек Джанхотов взял ситуацию под личный контроль.

Как сообщает проект «Такие дела», недееспособные пациенты психоневрологических интернатов не имеют права выходить на улицу без разрешения администрации, а также пользоваться личными вещами и деньгами по своему усмотрению. Родственникам могут запретить видеться с живущими в интернатах, а представители профильных НКО отмечают фактически неограниченную власть персонала таких учреждений.

Меня избил муж, и я не буду об этом молчать
Меня избил муж, и я не буду об этом молчать
Хочу, чтобы другие СВОшники знали, что наказание для них есть
Общество12 минут чтения

В октябре 2020 года «Такие дела» писали также о принудительных абортах и стерилизации в пансионатах — тогда директор центра лечебной педагогики «Особое детство» Анна Битова говорила, что женщины регулярно беременеют от персонала и от пациентов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования