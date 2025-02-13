Директор психдиспансера заставил подопечных строить себе дачу

Силовики задержали директора психоневрологического интерната за использование труда недееспособных больных, сообщает региональный новостной портал «Live Биробиджан» со ссылкой на прокуратуру Еврейской автономной области. Он заставлял их строить дачу.

Евгений Ежель, директор биробиджанского психоневрологического интерната, использовал труд недееспособных пациентов при строительстве собственной дачи. Источник в прокуратуре региона отметил, что Ежель привлекал своих пациентов к строительству с 2022 по 2024 годы.

Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме Его убедили перевести деньги на «безопасный счет». Воры кутили целый месяц, но попались из-за одной ошибки Мир 7 минут чтения

«Live Биробиджан» сообщает, что директор интерната знал о диагнозах пациентов и сознательно использовал их «уязвимый статус», поскольку они «не способны оценить происходящее».

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело против Ежеля по статье о превышении должностных полномочий (286 УК), директор интерната задержан, а силовики начали проводить допросы и обыски. Прокурор Еврейской автономной области Заурбек Джанхотов взял ситуацию под личный контроль.

Как сообщает проект «Такие дела», недееспособные пациенты психоневрологических интернатов не имеют права выходить на улицу без разрешения администрации, а также пользоваться личными вещами и деньгами по своему усмотрению. Родственникам могут запретить видеться с живущими в интернатах, а представители профильных НКО отмечают фактически неограниченную власть персонала таких учреждений.

Меня избил муж, и я не буду об этом молчать Хочу, чтобы другие СВОшники знали, что наказание для них есть Общество 12 минут чтения

В октябре 2020 года «Такие дела» писали также о принудительных абортах и стерилизации в пансионатах — тогда директор центра лечебной педагогики «Особое детство» Анна Битова говорила, что женщины регулярно беременеют от персонала и от пациентов.