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Общество

Дальнобойщик ехал по России и получил штраф из Исландии

18:03 13.02.2025

Дальнобойщик из Мордовии получил штраф за нарушение на территории Исландии, при этом он выполнял рейс в Вологодской области, сообщает региональное издание «Столица-С». Мужчина считает, что в этом виновата система «Платон». 

По слова водителя, это уже не первый некорректный штраф от системы — недавно он получил уведомление о нарушении на территории Башкортостана, хотя в тот момент его автомобиль был в Санкт-Петербурге. «Столица-С» отмечает, что такие сбои дальнобойщики связывают с активной работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских военных в регионах — РЭБ мешает корректной работе датчиков ГЛОНАСС, которые установлены на грузовиках. 

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Некорректная работа системы «Платон» из-за сбоя датчиков является системной проблемой для рынка грузоперевозок южных регионов России, располагающихся близко к зоне боевых действий. «Коммерсантъ» отмечает, что владельцы компаний с автопарком до пяти машин боятся разорений. Водители получают штрафы с геометками, например, Австралии, где, как и в Исландии, нет рамок системы «Платон».  

Издание «7х7» сообщало о митинге дальнобойщиков в Краснодаре 9 февраля — водители требовали отменить уже начисленные «несправедливые штрафы» и ввести мораторий на их начисление, «пока не закончится СВО». В противном случае дальнобойщики прогнозируют рост цен на перевозки, который отразится на стоимости товаров в стране. 

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Система «Платон» предназначена для взимания денег с грузовиков, чья разрешенная максимальная масса превышает 12 тонн, вырученные средства направляются в государственный бюджет и предназначены для ремонта дорог федерального значения. Внедрение системы в 2015 году спровоцировало массовые протесты дальнобойщиков по всей стране.

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