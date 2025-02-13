Роспотребнадзор закрыл лавку «Братья Караваевы» после обнаружения в блюдах кишечной палочки

Роспотребнадзор опечатал кулинарную лавку «Братья Караваевы» в центре Москвы, на улице Большой Грузинской, обвинив заведение в торговле блюдами с кишечной палочкой. Ведомство сообщило в телеграм-канале своего столичного управления, что добилось решения закрыть лавку на 60 дней через арбитражный суд.

В Роспотребнадзор пожаловался посетитель лавки на Большой Грузинской, получивший пищевое отравление, рассказали представители ведомства. Сотрудники московского управления согласовали с прокуратурой и провели проверку заведения. Проверяющие обнаружили нарушения технических регламентов об условиях хранения пищевой продукции. В образцах готовых блюд оказались бактерии группы кишечной палочки, способные привести к новым отравлениям, сообщил Роспотребнадзор.

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В образцах готовых блюд оказались бактерии группы кишечной палочки, способные привести к новым отравлениям, сообщил Роспотребнадзор.

Арбитражный суд города Москвы вынес решение 5 февраля, признав управляющую сетью «Братья Караваевы» компанию «Мишлен» виновной по административной статье о повторном нарушении требований технических регламентов (статья 14.43 КоАП). Максимальным наказанием по статье является штраф в миллион рублей и приостановка деятельности на 90 суток с конфискацией «предметов административного правонарушения».

Ранее компания «Мишлен» уже привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, сообщил «Интерфакс».

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Московская сеть «Братья Караваевы» работает с 2007 года и насчитывает 71 заведение. Лавка в доме №57 по Большой Грузинской обозначена на сайте компании как действующая.

В конце января московское управление Роспотребнадзора обнаружило кишечную палочку в ресторане «The Бык» на 2-й Брестской улице. Ведомство провело проверку после обращения человека, который сказал, что посетил этот ресторан и отравился, сообщило издание MSK1.РУ. «The Бык» опечатали решением суда на два месяца, однако на днях владельцы заведения заявили журналистам, что 13 февраля откроют ресторан на 2-й Брестской улице, так как «все исправили и привели к стандарту качества».