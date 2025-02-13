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Общество

Бактерии в половых органах способны помочь выявить виновных в сексуализированном насилии

21:34 13.02.2025

Группа австралийских ученых выяснила, что бактерии, которые передаются от человека к человеку во время полового акта, можно использовать в ходе экспертизы для выявления лиц, совершивших сексуализированное насилие. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, бактерии, обитающие в половых органах, подобно микроорганизмам, составляющим микробиом кишечника, различаются у разных людей. Они передаются партнерам во время полового акта и оставляют специфические следы, выяснили ученые.

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Руководитель исследования, доктор Брендан Чепмен из Университета Мердока, отметил, что метод отслеживания микробиома половых органов человека — или сексома, как его назвали исследователи — может использоваться в расследовании случаев сексуализированного насилия, когда не удается обнаружить сперму.

«Если нет эякуляции, используются барьерные методы контрацепции или мужчина перенес вазэктомию… вот тогда это становится действительно важным в качестве потенциального второго подхода», — добавил Чепмен.

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Исследователи сосредоточились на бактериальном гене, известном как 16S рРНК, который отсутствует у людей. Его генетическая последовательность отличается у бактерий, обнаруженных у разных людей. Мазки, взятые у 12 моногамных гетеросексуальных пар до и после полового акта, показали, что бактериальный след человека можно определить у его партнера после секса. 

По словам Чепмена, у одной пары бактериальный след сохранялся в течение пяти дней после того, как он передавался от одного партнера к другому. Ученый отметил, что это дает новому методу преимущество перед традиционным анализом ДНК, который считается наиболее эффективным только в первые сутки после полового акта.

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