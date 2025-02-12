Судья предупредил об угрозах бесконтрольного донорства спермы

В Великобритании судья использовал дело донора спермы Роберта Албона, который утверждает, что стал отцом более 180 детей, чтобы предупредить об опасностях нерегулируемого донорства. О нестандартном случае в судебной практике рассказало Би-би-си.

50-летний Албон, по его же словам, стал отцом детей по всему миру от Китая до Австралии после того, как разместил рекламу в интернете. Однако затем он подал в суд на однополую пару, которая использовала его биоматериал для зачатия ребенка, и потребовал родительских прав.

Во время судебного разбирательства Албон утверждал, что у него был секс с биологической матерью ребенка, который тем не менее был зачат с помощью процедуры ЭКО. Однако суд отклонил это заявление.

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В свою очередь, представитель ответчиц в ходе процесса рассказал суду, что Албон был для ребенка «чужим» и виделся с ним всего 10 минут, когда ему было несколько недель, для «разовой» фотографии.

Сам Албон требовал, чтобы его вписали в свидетельство о рождении ребенка, а небиологическую мать называли тетей. Также он заявил о намерении поменять имя ребенку.

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Обе матери тогда заявили, что стресс от судебных разбирательств, которые длились более двух лет, стал одной из причин разрыва их отношений. А у родившей женщины из-за этого процесса усугубилась послеродовая депрессия, пишет издание.

В итоге суд пришел к мнению, что Албон (который родом из США, но живет на северо-востоке Англии) инициировал это судебное разбирательство, чтобы остаться в Великобритании.

Обычно имена фигурантов таких споров не раскрываются, однако судья Джонатан Фернесс сделал исключение, заявив, что он хотел защитить женщин от возможных последствий нерегулируемого донорства спермы и конкретно от Албона, который продолжает предлагать в интернете услуги донора спермы.