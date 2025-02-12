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Общество

Россияне рассказали о своем участии в семейном бюджете

14:35 12.02.2025

Большинство россиян (77%) хорошо относятся к ведению совместного бюджета в отношениях или семье, считая, что то положительно влияет на сами отношения и помогает решать жизненные проблемы. Таковы результаты опроса, проведенного Т-Банком, которые публикует РБК.

Так, 61% тех, кто положительно относится к ведению семейного бюджета, считают, что вести его нужно начинать, лишь начав жить вместе. В то же время те, кто уже состоит в браке, чаще считают, что общий бюджет нужно вести с самого начала отношений.

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Среди положительных эффектов от ведения семейного бюджета 55% респондентов назвали снижение количества ссор, поводом для которых стали финансовые вопросы. 52% опрошенных заявили, что при ведении семейного бюджета упрощается планирование крупных покупок, а еще 47% участников опроса утверждают, что общий бюджет способствует повышению уровня доверия между партнерами.

33% опрошенных убеждены, что каждый из партнеров должен вносить в общий бюджет фиксированную сумму, которая покрывает обязательные расходы, такие как аренда жилья, ипотека и коммунальные платежи. 21% респондентов считают, что на общие нужды каждый из партнеров должен отдавать половину своего дохода, а еще 33% заявили, что в общий «котел» должно отправляться все, что зарабатывают оба партнера.

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При этом 55% опрошенных сообщили, что отдают на общие семейные нужды от 20 тысяч до 50 тысяч рублей ежемесячно. 24% респондентов признались, что участвуют в семейном бюджете суммой, не превышающей 10 тысяч рублей. 15% россиян отдают в общий с партнером или супругом бюджет до 100 тысяч рублей, и лишь 6% заявили, что тратят на это более 100 тысяч рублей.

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