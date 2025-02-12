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Общество

Еда из пластиковых контейнеров может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний 

19:04 12.02.2025

Регулярное использование одноразовых пластиковых контейнеров способно оказать серьезное воздействие на здоровье человека, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Китая. Они проанализировали связь между частотой употребления еды из пластиковой посуды и возникновением болезней сердца. 

Исследовав истории болезней 3 тысяч китайцев и их склонность к употреблению еды из пластиковых контейнеров, ученые обнаружили связь между этой пищевой привычкой и риском возникновения застойной сердечной недостаточности. 

Ученые также отметили, что в течение 34 месяцев после хирургических вмешательств риск сердечных приступов, инсультов или смерти был в 4,5 раза выше у тех пациентов, в аортах которых были найдены частицы пластика. Они отметили, что такие частицы могут выделяться в том числе при нагревании контейнера в микроволновке.

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Также авторы работы провели исследование на крысах — им давали пить воду, которая ранее заливалась в пластиковые контейнеры. Ученые отметили, что постоянное потребление выделившихся в этом процессе химических элементов изменило состав микробиоты кишечника животных. Исследователи считают, что это наблюдение потенциально может быть использовано для оценки связи между состоянием кишечника и здоровьем человека.

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Исследователи не дали советов по тому, как можно обезопасить себя при регулярном употреблении еды из пластиковой посуды. Однако, как отмечает The Guardian, можно воздержаться от приготовления или разогрева еды в пластике, а также перекладывать еду из контейнера в посуду из стекла.

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