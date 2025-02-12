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Общество

Российское кафе с бесплатной едой для пенсионеров закрылось из-за отсутствия денег

17:16 12.02.2025

В Бурятии из-за прекращения финансирования закрылось благотворительное кафе, в котором с лета 2024 года бесплатно кормили пенсионеров. Об этом 12 февраля сообщил местный телеканал «Ариг Ус».

«Место хорошее, удачное, удобное. Людям, естественно, помощь очень большая, особенно пожилым, которым не всегда хватает [денег] на покушать. Сюда можно было прийти перекусить», — рассказал телеканалу посетитель благотворительного кафе Александр Костачев.

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По данным телеканала, кафе было открыто в Улан-Удэ в рамках проекта «Добродомик», который существует в России за счет меценатов. Ежедневно туда приходили более ста пенсионеров, а за все время работы сотрудники кафе накормили более двух тысяч человек, отмечает «Ариг Ус».

«Мне плохо, иду вся трясусь, а тут вижу — открыто. Я зашла, они меня обслужили. Я быстро скушала и у меня тряска прекратилась. Я тихонько до дома дошла», — вспоминает о благотворительном кафе местная жительница Татьяна Жапова.

В конце января главный инвестор филиала в Улан-Удэ Елена Галушко заявила о прекращении финансирования. «Понимаете, одному предпринимателю очень сложно нести ответственность материальную. Конечно, ожидала поддержки от наших предпринимателей. Но не получила поддержки у нас в Бурятии», — рассказала она телеканалу.

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Сообщается, что благотворительные средства кафе распределяло на продукты, оплату поварам и коммунальные услуги. На эти нужды фонду необходимо более 350 тысяч рублей в месяц.

Президент фонда «Добродомик» Анастасия Синяк поделилась, что сотрудники отправляли письма с просьбой о помощи в адрес многих местных компаний, однако не получив поддержки кафе пришлось «экстренно закрыть». «Очень хочется, чтобы “Добродомик” в Улан-Удэ работал и вновь продолжал дарить обеды, но без финансирования это невозможно. Будем делать максимум, чтобы привлечь партнеров», — сказала она.  

Отмечается, что пока фонд ищет финансирование, волонтеры планируют развозить обеды на дом пенсионерам по заявкам.

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