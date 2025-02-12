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Общество

Глава OpenAI назвал Маска неуверенным человеком

19:08 12.02.2025

Глава OpenAI Сэм Альтман не считает недавнее предложение Илона Маска о покупке его компании заслуживающим внимания, об этом он заявил в мини-интервью Bloomberg. Альтман утверждает, что это всего лишь один из способов повлиять на борьбу OpenAI с xAI, одной из компаний Маска. 

Илон Маск в составе консорциума инвесторов сделал предложение о покупке OpenAI  за почти 100 миллиардов долларов, сообщила 10 февраля газета The Wall Street Journal. Альтман публично отверг это предложение, однако, как утверждает CNN, совету директоров все равно придется рассмотреть его.

Альтман считает действия Маска одним из методов, с помощью которых он надеется «замедлить» работу OpenAI, чтобы помочь своей компании xAI, которую Маск основал в 2023 году. Альтман заявил, что OpenAI не продается, а Макс «постоянно пробует сделать разные вещи, это всего лишь его новая попытка на этой неделе». 

Также Альтман заявил о сочувствии Маску — глава OpenAI считает, что «вся жизнь Маска строится на неуверенности». При этом Альтман не считает, что его конкурент воспользуется своим влиянием на президента США Дональда Трампа, чтобы добиться своей цели. 

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