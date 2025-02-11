Россиянам запретили забирать кредиты из банков сразу

Госдума приняла в третьем чтении закон о «периоде охлаждения», запрещающий банкам передавать клиентам деньги немедленно после одобрения кредита. По задумке депутатов, эта мера поможет спасти жертв мошенничества, которые берут кредиты и сразу переводят эти деньги аферистам.

По новому закону, банки и микрофинансовые организации (МФО) не смогут передавать клиентам деньги в течение четырех часов, если размер кредита составляет от 50 до 200 тысяч рублей, и в течение 48 часов, если сумма больше 200 тысяч рублей.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он разработан для борьбы с мошенничеством. Законодатели считают, что в «период охлаждения» заемщик получит возможность обдумать свои действия и посоветоваться с близкими. Если человек осознает, что его пытаются обмануть мошенники, у него будет возможность отказаться от кредита

Согласно статистике, с которой ознакомились авторы законопроекта, с октября 2022 по сентябрь 2023 года россияне перевели мошенникам 4,4 миллиарда рублей. По данным Банка России, жертвы мошенников отправляют им полученные кредиты в половине случаев.

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Газета The Economist сообщала, что после начала вторжения в Украину россияне стали главным объектом атак украинских телефонных мошенников. Журналисты выяснили, что этому способствуют такие факторы, как двуязычие многих украинцев, прекращение взаимодействия между спецслужбами двух стран из-за войны и постоянные утечки персональных данных россиян.

В некоторых случаях мошенники, получившие от жертв деньги, отправляют их поджигать военкоматы и другие административные здания. Журналисты «Медиазоны» подсчитали, что с февраля 2022 года 187 поджогов были организованы мошенниками, а всего издание обнаружило 280 атак, в которых поджигатели действовали под влиянием мошенников либо протестовали против войны.