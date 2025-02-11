EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянам запретили забирать кредиты из банков сразу

16:18 11.02.2025

Госдума приняла в третьем чтении закон о «периоде охлаждения», запрещающий банкам передавать клиентам деньги немедленно после одобрения кредита. По задумке депутатов, эта мера поможет спасти жертв мошенничества, которые берут кредиты и сразу переводят эти деньги аферистам.

По новому закону, банки и микрофинансовые организации (МФО) не смогут передавать клиентам деньги в течение четырех часов, если размер кредита составляет от 50 до 200 тысяч рублей, и в течение 48 часов, если сумма больше 200 тысяч рублей.

Я потратила под миллион на Wildberries
Я потратила под миллион на Wildberries
У меня была зависимость от онлайн-шоппинга, но я ее поборола
Общество8 минут чтения

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он разработан для борьбы с мошенничеством. Законодатели считают, что в «период охлаждения» заемщик получит возможность обдумать свои действия и посоветоваться с близкими. Если человек осознает, что его пытаются обмануть мошенники, у него будет возможность отказаться от кредита

Согласно статистике, с которой ознакомились авторы законопроекта, с октября 2022 по сентябрь 2023 года россияне перевели мошенникам 4,4 миллиарда рублей. По данным Банка России, жертвы мошенников отправляют им полученные кредиты в половине случаев.

Про осла и другие события на фронте
Про осла и другие события на фронте
Российская армия начала использовать ослов для перевозки грузов. При чем тут «правило Навального»?
Политика4 минуты чтения

Газета The Economist сообщала, что после начала вторжения в Украину россияне стали главным объектом атак украинских телефонных мошенников. Журналисты выяснили, что этому способствуют такие факторы, как двуязычие многих украинцев, прекращение взаимодействия между спецслужбами двух стран из-за войны и постоянные утечки персональных данных россиян.

В некоторых случаях мошенники, получившие от жертв деньги, отправляют их поджигать военкоматы и другие административные здания. Журналисты «Медиазоны» подсчитали, что с февраля 2022 года 187 поджогов были организованы мошенниками, а всего издание обнаружило 280 атак, в которых поджигатели действовали под влиянием мошенников либо протестовали против войны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования