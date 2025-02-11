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Общество

Запасы золота российских банков сократились вдвое

12:03 11.02.2025

Запасы физического золота, принадлежащего российским банкам, резко сократились к концу 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на Центробанк России.

По данным ведомства, по состоянию на 1 января 2025 года года остатки на счетах российских банков по учету драгоценных металлов и камней упали до 325,4 миллиарда рублей, то есть до 38,1 тонны золота. Как отмечает издание, это самый низкий показатель с июля 2022 года.

Как сообщили в ЦБ, в денежном выражении остатки на счетах учета драгоценных металлов сократились в 2024 году только на 23,6%, однако в пересчете на физическое золото сокращение составило 46,4%, или более 33 тонн. Предыдущее рекордное снижение золотых запасов российских банков было зафиксировано в 2020 году. Тогда на фоне пандемии и финансового кризиса остатки на соответствующих счетах сократились на 34,5 тонны в пересчете на физическое золото.

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По словам экспертов, опрошенных РБК, рекордное снижение запасов золота российских банков вызвано как ростом цены металла на мировых рынках, так и беспрецедентно высокой ключевой ставкой, установленной Центробанком.

Издание напоминает, что золотые запасы банков России достигли рекордных объемов в октябре 2023 года, когда, согласно официальным данным, на балансе банков находились драгоценные металлы сумму в 472,4 миллиарда рублей, или более 80 тонн в пересчете на физическое золото.

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Как отмечает РБК, неизвестно, сколько именно российских банков оперируют физическим золотом, так как кредитные организации больше не сообщают об этом в отчетности. При этом до начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года лидерами по этому показателю были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк.

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