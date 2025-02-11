Служба внешней разведки России (СВР) обвинила Киев и ряд европейских стран в подготовке нападений на представителей российской несистемной оппозиции и «бежавших от закона» предпринимателей, проживающих за рубежом. Об этом заявило пресс-бюро СВР.

«По поступающим в СВР данным, украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций», — сообщила российская разведка.

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Сообщается, что к совершению нападений будут привлекать выходцев из стран Азии и Ближнего Востока. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до 20 тысяч долларов, утверждают в спецслужбе. По данным разведки, в случае ареста исполнитель должен будет возложить вину на российские спецслужбы.

Кроме этого, Киев готовится к подрыву иностранного судна в Балтийском море, сообщили в Службе внешней разведки.



«Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву», — говорится в пресс-релизе.

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По данным Службы внешней разведки России, украинские и западные службы рассчитывают, что такие провокации якобы подтолкнут руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море, под предлогом обеспечения безо­пасности морского судоходства. В российской спецслужбе уверены, что цель Киева — «втянуть Североатлантический альянс в прямой вооруженный конфликт» с Россией.

В начале февраля российская разведка сообщила о якобы готовящейся НАТО кампании по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. В частности, в СВР заявили, что НАТО планирует обнародовать сведения о присвоении Зеленским и его командой 1,5 миллиарда долларов, которые были выделены на закупку боеприпасов.